Harfuch confirma que Rocha Moya sigue en Sinaloa: Recibe protección del estado, no de la Guardia Nacional

Omar García Harfuch aseguró que la ubicación del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, no ha sido reservada.

Ante las especulaciones sobre el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el funcionario permanece en el estado y que no recibe protección de ninguna institución federal.

Durante una rueda de prensa del Gabinete de Seguridad este miércoles, García Harfuch desmintió las versiones sobre una supuesta protección federal al mandatario sinaloense y afirmó que su ubicación no ha sido reservada.

Asimismo, aclaró que actualmente la seguridad de Rocha Moya está a cargo de autoridades estatales, sin mencionar la participación de la Guardia Nacional en algún operativo o esquema especial de resguardo.

“Primero, el gobernador está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación, al momento está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México. Tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido”, declaró.

García Harfuch precisó que la seguridad de Rocha Moya depende únicamente del gobierno estatal debido a su calidad de gobernador con licencia.

“La escolta corre a cargo del estado, como es gobernador con licencia, cuenta con un servicio de escolta, pero del estado, no tiene escolta por parte del gobierno federal”, subrayó.

Harfuch niega que exista una “narcopolítica” en México

En el mismo encuentro con medios, García Harfuch rechazó la narrativa sobre una presunta “narcopolítica” en México y sostuvo que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una estrategia firme contra la delincuencia organizada.

“Este gobierno, desde el inicio de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido muy claro y contundente con el combate a la delincuencia”, expresó.

El titular de la SSPC destacó que los resultados de la estrategia de seguridad pueden observarse en la reducción de homicidios dolosos y en el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano.

Asimismo, señaló que uno de los pilares de la política de seguridad ha sido la coordinación entre las instituciones que integran el gabinete de seguridad y las entidades federativas.

Operación Enjambre deja seis funcionarios detenidos en Morelos

En la misma conferencia, Omar García Harfuch informó que, como parte de la Operación Enjambre en Morelos, fueron detenidos seis funcionarios públicos, todos señalados por los delitos de extorsión, así como delitos contra la salud, tráfico de armas y delincuencia organizada.

Entre los capturados se encuentran el alcalde de Atlatlahucan, Agustín ‘N’, así como el exalcalde de Yecapixtla, Irving ‘N’. Además, autoridades federales mantienen la búsqueda del alcalde de Cuautla, Jesús ‘N’, señalado dentro de la misma investigación.

Entre los detenidos también figuran Pablo Adrián ‘N’, empresario y oficial mayor de Cuautla; Jonathan ‘N’, tesorero de Cuautla y Arisbel Rubí, excandidata a la alcaldía.

Según las investigaciones de la SSPC, los detenidos estarían relacionados con una reunión en la que participó Júpiter Araujo Benard, alias ‘El Barbas’, líder de plaza del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos.

García Harfuch señaló que las detenciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y de las acciones para combatir la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales.