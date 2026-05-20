EU sanciona a red de Los Chapitos: ¿Quién es el ‘Chuy’ González, por el que la DEA ofrece 5 mdd?

Chuy González lidera una red acusada de traficar drogas ilícitas hacia Estados Unidos y de blanquear dinero para el Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra más de una docena de personas y entidades, quienes formarían parte de la red de Jesús González Peñuelas, alias ‘Chuy’ González, un fugitivo por el que la DEA ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses informaron que ‘El Chuy’ González encabeza una asociación delictiva que actúa como “brazo ejecutor” de otras organizaciones criminales, como Los Chapitos, y que mantenía vínculos con los capos mexicanos Fausto Isidro Meza Flores y Rafael Caro Quintero.

“Lidera una red acusada de traficar drogas ilícitas hacia Estados Unidos y de blanquear dinero para el Cártel de Sinaloa, una organización designada por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera”, explicó la DEA.

Las autoridades responzabilizan al capo por la crisis del fentanilo ilícito dentro de Estados Unidos.

¿Quién es ‘Chuy’ González?

Supuestamente, ‘Chuy’ González ha estado produciendo y distribuyendo metanfetamina y heroína en Estados Unidos desde 2007. También se le acusa de traficar con cocaína y fentanilo.

En 2021, el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California desclasificó una acusación formal presentada en 2017 contra González por conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a la importación y conspiración para importar sustancias controladas.

“González supervisa varios laboratorios de procesamiento de heroína en Sinaloa. Además, la organización de González Peñuelas se encarga del transporte y la venta de cocaína y pastillas de fentanilo (M-30)“, detalla el comunicado de la DEA.

Un laboratorio clandestino de droga asegurado por la Marina en Sinaloa. La DEA apunta que Jesús 'Chuy' González ha fabricado metanfetaminas desde 2007 en dicho territorio. (Cuartoscuro)

¿Dónde opera la organización del ‘Chuy’ González?

La organización narcotráfica González Peñuelas, añadió la DEA, opera principalmente en Sinaloa y Sonora, en varios puntos de entrada a Estados Unidos y a través de numerosas células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

Sus altos mandos están conformados por familiares de Jesús González Peñuelas.

En enero de 2024, la DEA apuntó que habilitó una nueva línea telefónica para recibir información sobre ‘Chuy’ González y sus asociados, en conjunto con el anuncio del Departamento de Estado de una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.