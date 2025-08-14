EU sanciona a ‘El Abuelo’, líder de Cárteles Unidos, y a Los Viagras por extorsiones en Michoacán

Las sanciones anunciadas contra Cárteles Unidos y Los Viagras fueron coordinadas con la UIF, aclaró el Gobierno de EU.

El gobierno de Estados Unidos presentó una nueva ronda de sanciones contra presuntos miembros del crimen organizado con operaciones en México, ahora lanzó bloqueos en contra de Cárteles Unidos y Los Viagras.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro, sancionó a Juan José Farías, alias ‘El Abuelo’, presunto líder de Cárteles Unidos.

En total son siete personas acusadas por narcotráfico, extorsión al sector agrícola de Michoacán y terrorismo. Con esta medida buscan atacar las fuentes de ingresos alternativos para los cárteles mexicanos.

¿Quiénes son las personas sancionadas por EU?

La Ofa sancionó a Juan José Farías, ‘El Abuelo’, líder de Cárteles Unidos, vinculado con asesinatos y el tráfico de drogas a Estados Unidos, además de incrementar su recompensa a los 10 millones de dólares. De la misma organización:

Luis Enrique Chávez, alias ‘Wicho’ , líder regional involucrado en la extorsión a productores aguacateros.

, líder regional involucrado en la extorsión a productores aguacateros. Alfonso Fernández, ‘Poncho’ , encargado del reclutamiento de exmilitares y policías de Colombia para unirse a las filas de la organización criminal.

, encargado del reclutamiento de exmilitares y policías de Colombia para unirse a las filas de la organización criminal. Edgar Valeriano, ‘El Kamoni’, cercano a Juan Farías y responsable de supervisar a los sicarios que pertenecen al cártel.

Del lado de Los Viagras, la Ofac anunció bloqueos contra Nicolás Sierra, ‘El Gordo’, cofundador de la organización criminal y líder histórico del grupo.

Heladio Cisneros, ‘La Sirena’ , vinculado al asesinato de una figura prominente de la lucha contra los cárteles.

, vinculado al asesinato de una figura prominente de la lucha contra los cárteles. César Alejandro Sepúlveda, ‘El Botox’, líder de Los Viagras involucrado en el asesinato de un productor de limones.

¿Cuáles son las actividades de Cárteles Unidos?

Las autoridades estadounidenses señalan a Cárteles Unidos como responsable de la producción de opioides sintéticos para su tráfico a Estados Unidos.

Es vinculado con el reclutamiento “mercenarios” extranjeros y uso de explosivos improvisados que provocan la muerte de civiles y soldados mexicanos.

“Cárteles Unidos ha cometido actos de violencia contra civiles y fuerzas del orden, desestabilizando aún más a Michoacán”, señalan.

Mientras que Los Viagras es una organización dedicada al trasiego de metanfetamina y cocarían a Estados Unidos, quienes pelean contra Cárteles Unidos y otras organizaciones criminales para hacerse por el control de las rutas para realizar sus actividades delictivas.

Los Viagras se aliaron recientemente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para intentar cumplir con su cometido.

“Han extorsionado a productores de aguacate y cítricos, ganaderos y pueblos enteros para generar ingresos. En un caso, el grupo incluso estableció redes de internet y exigió el pago por ellas bajo riesgo de muerte”, precisa la Ofac.

Por último recordó que funcionarios agrícolas estadounidenses recibieron amenazas el año pasado, que provocó la interrupción de las exportaciones de aguacate mexicano.