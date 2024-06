Pausa en exportación de aguacate a EU: ¿Cuál fue ‘la gota que derramó el vaso’ para tomar la decisión?

El oro verde mexicano empezó la semana ‘con el pie izquierdo’ y es que se dio a conocer que se suspendieron las exportaciones de aguacate a Estados Unidos, desde Michoacán.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos notificó a los Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) de la decisión de detener nuevas exportaciones desde Michoacán a última hora del 14 de junio, según Bloomberg News.

Además, el martes 18 de junio, se informó que las autoridades estadounidenses suspendieron las inspecciones de mangos y aguacates en la misma entidad. La medida también afecta otros envíos agrícolas procedentes del estado.

Por ello, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), informó que ya está trabajando en reanudar las exportaciones.

Pero, ¿qué fue lo que llevó a los estadounidenses a pausar las exportaciones del aguacate?

¿Por qué se pausó la exportación de aguacate a EU?

Según un comunicado de la APEAM, fue un incidente ajeno lo que propició la pausa en las exportaciones. Un portavoz del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) explicó por correo electrónico que la decisión se tomó porque están preocupados por la seguridad de su personal.

Se detalló que los inspectores fueron agredidos y detenidos temporalmente mientras realizaban su labor de inspección en la entidad, aunque posteriormente fueron liberados. “Ya no están en cautiverio”, señalaron las autoridades.

Detalló que la exportación e inspección del aguacate se reanudará cuando se revise la situación de seguridad y se establezcan salvaguardas para el personal.

En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha pedido a las autoridades garantizar la seguridad de su personal en ese estado.

Los aguacates y mangos que ya están en tránsito no se verán afectados en el tema de la exportación. Además, las exportaciones no están bloqueadas, aunque la medida detendría la importación de cualquier envío no inspeccionado.