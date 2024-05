¿Cuáles son los efectos del aguacate en el hígado?

Además de beneficiar al estómago, el consumo moderado de aguacate puede tener un impacto considerable en la salud del hígado, uno de los órganos más importantes del cuerpo.

En México hay diversas preparaciones que no serían lo mismo sin una rebanada de aguacate, como los tacos, la sopa de tortilla, las tortas, entre otras. Este cremoso fruto de color verde también protagoniza una salsa conocida como guacamole, que no puede faltar en eventos como el Super Bowl.

Similar al caso del limón y los arándanos, el aguacate es consideraba como una fruta saludable para los riñones. Asimismo, por su contenido en fibra resulta un aliado del sistema digestivo, cuando su consumo no es excesivo.

A pesar de que el aguacate es un alimentos con varios beneficios, no es tan bueno ingerirlo en exceso. (Especial El Financiero)

Propiedades y nutrientes: ¿Qué aporta el aguacate?

El aguacate es el fruto de una planta perteneciente a la familia de las Lauraceae, se caracteriza por su forma ovalada y su pulpa de color verde con textura cremosa que se utiliza en un sin fin de recetas de la gastronomía mexicana.

Además de su contenido en fibra, Harvard T.H. Chan School of Public Health es una fuente de grasas saludables, carbohidratos, sodio, nutrientes esenciales y proteína.

El fruto verdoso también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que podrían proteger a las células del estrés oxidativo, lo que su vez disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónicas, pero esto se sigue analizando.

El aguacate puede tener beneficios para el cuerpo, aunque no se recomienda excederse en su consumo. (Foto: Especial).

Estos son algunos de los beneficios que se han visto del consumo moderado de aguacate:

Debido a su contenido en vitamina K, Medical News Today señala que el aguacate podría ayudar a mantener al sistema óseo saludable.

señala que el aguacate podría ayudar a En algunas investigaciones, se ha visto que la fibra del aguacate puede promover un microbioma saludable.

Healthline señala que, debido a su contenido en fibra, el aguacate puede promover por más tiempo la sensación de saciedad.

Aunque el aguacate es un alimento saludable, su consumo debe mantenerse moderado, ya que en grandes cantidades puede perjudicar a la salud.

Beneficios: ¿El aguacate es bueno para el hígado?

Cleveland Clinic explica que el hígado es un órgano ubicado en el abdomen que realiza varias tareas fundamentales para el organismo, una de ellas es filtrar la sangre de los residuos y desechos que produce el cuerpo.

Aparte de aquellos beneficios, en algunos estudios se ha visto que la ingesta de aguacate tiene algunos efectos en el hígado.

Podría prevenir daño hepático

Un estudio de la revista World Journal of Gastroenterology, publicado en 2015 en National Library of Medicine, vio que el aguacate puede reducir los lípidos en la sangre, lo que su vez ayuda a prevenir daño hepático en personas con hígado graso no alcohólico.

A pesar de ello, los investigadores de aquel análisis no dieron más detalles sobre los alcances de este posible efecto del aguacate.

El aguacate Haas es uno de los más consumidos en todo el mundo. (Foto: Cuartoscuro)

Podría prevenir enfermedades crónicas

De acuerdo con investigaciones citadas por Healthline, los ácidos grasos monoinsaturados del aguacate podrían reducir el riesgo de enfermedades crónicas, especialmente las que afectan al hígado, como síndrome metabólico e hígado graso no alcohólico.

No obstante, no hay suficientes resultados que respalden este beneficio del aguacate en el hígado.

Podría reducir los niveles de grasas

Una de las causas principales del hígado graso no alcohólico es la acumulación de grasa en el órgano, es por ello que algunas personas buscan dietas con alimentos que ayuden a reducir este elemento.

Harvard Health explica que aquellas grasas saludables que provienen de ingredientes como el aguacate y aceite de oliva podría ayudar a reducir los niveles de grasas malas en el hígado; sin embargo, los estudios siguen siendo escasos.

El aguacate es uno de los alimentos mexicanos más populares en el mundo, además, tiene beneficios para la salud. (Foto: Shutterstock).

¿El aguacate ayuda a desintoxicar o regenerar al hígado?

En redes sociales, algunas personas recomiendan consumir aguacate por sus supuestas propiedades depurativas para limpiar el hígado o regenerarlo, es por ello que forma parte de varias dietas ‘detox’.

A pesar de ello, sitios especializados como Healthline y Medical News Today no mencionan que el aguacate tenga la capacidad de limpiar los órganos del cuerpo o regenerar al hígado.

De igual manera, según Healthline, las dietas depurativas no suelen tener los resultados esperados, ya que el cuerpo hace un buen trabajo eliminando desechos sin la ayuda de alimentos, bebidas o remedios caseros.

¿Qué pasa si como mucho aguacate?

El aguacate es un fruto lleno de beneficios para el organismo, pero su ingesta excesiva puede provocar algunos de los siguientes efectos secundarios:

En conversación con Eat this, not that , la especialista Shena Jaramillo compartió que, en grandes cantidades, la fibra del aguacate ocasiona dolores estomacales , inflamación, hinchazón, estreñimiento, entre otros.

, la especialista Shena Jaramillo compartió que, en grandes cantidades, la fibra del aguacate , inflamación, hinchazón, estreñimiento, entre otros. Además, el aguacate puede tener un efecto laxante que resulta en dolores estomacales e indigestión.

que resulta en dolores estomacales e indigestión. Debido a que es una fuente de calorías, en exceso el aguacate puede resultar en un aumento de peso.

El aguacate es uno de los frutos más saludables, pero puede tener efectos secundarios en el organismo. (Foto: Especial / Shutterstock).

¿Cuánto aguacate comer al día?

Lo mejor que se puede hacer para evitar complicaciones con el ingrediente es mantener un consumo moderado. La nutrióloga Ariana Cucuzza aconsejó a Cleveland Clinic solo comer de medio a un aguacate por día.

“Recomendaría que de ½ a un aguacate al día es razonable... Si estás obteniendo toda tu grasa saludable de los aguacates, no estás obteniendo todos los beneficios de cosas como las aceitunas, el aceite de oliva, las nueces y las semillas”.

En cualquier caso, antes de consumir aguacate por sus posibles beneficios en el hígado, lo mejor es consultar a un especialista para evitar problemas de salud.