¿Qué pasa si como mucho aguacate todos los días? Esto le sucede a tu cuerpo

El aguacate tiene muchas propiedades para la salud, pero el exceso puede no ser la mejor idea. (Foto: Shutterstock).

¿Quién no sueña con que esa minúscula rebanada de aguacate en las tostadas o en el coctel de camarón se convierta en una pieza entera? Este fruto cremoso y nutritivo es uno de los más populares en el mundo, además de las famosas avocado toast que recorren los desayunos europeos, también es la estrella de eventos deportivos como el Super Bowl.

Aunque el paraíso para muchos antojadizos es desayunar, comer y cenar este ingrediente que ha conquistado al mundo en el plato, puede no ser la mejor idea excederse.

El aguacate ha sido estudiado por sus beneficios para la salud, es considerada una joya para las dietas saludables gracias a su contenido en grasas monoinsaturadas, beneficiosas para un corazón sano, riqueza en fibra, vitaminas y nutrientes, sin embargo... de lo bueno, poco.

¿Qué pasa si como mucho aguacate?

Ante la popularidad de este alimento, hay algunos consumidores que han sido catalogados como ‘Ultra compradores de aguacate’ en Estados Unidos, según datos de 2022 de Hass Avocado Board (HAB).

Este grupo gasta en promedio 100 dólares al año (alrededor de 1800 pesos) por hogar en este alimento, 17 veces más que los compradores moderados.

Una recomendación constante de los expertos en nutrición es no abusar de ningún ingrediente, pues la clave de una alimentación saludable es el equilibrio, pues si bien el aguacate tiene muchos nutrientes, no los tiene todos, por lo que hay que balancear su consumo.

Aumento de peso

Comer mucho aguacate implica un alto consumo de calorías, según un artículo del sitio especializado Eat this not that; como referencia, un aguacate promedio tiene 322 calorías, “son más que una hamburguesa de McDonald’s”, la cual tiene alrededor de 264 (100 gramos).

Además, el aguacate no se suele consumir solo, por lo que si es guacamole viene acompañado de papas y demás botanas, por ejemplo, lo cual abona a una dieta demasiado alta en calorías, lo cual se ha asociado a riesgo de obesidad y demás enfermedades crónicas como la diabetes.

Dolor de cabeza

The National Headache Foundation sugiere una dieta baja en tiramina para quienes padecen dolor de cabeza, entre los alimentos a considerar con un consumo moderado está el aguacate.

Según Eat this, not that, “los aguacates son una fuente del aminoácido tirosina, que se descompone de forma natural en tiramina en el organismo” y esta sustancia se relaciona con las migrañas y los dolores de cabeza.

Dificultades de digestión

La especialista Nicole Sefanow agrega en Eat this, not, that que el aguacate contiene sorbitol, el cual puede viajar al intestino y ser fermentado por bacterias intestinales, además, actúa como laxante natural, que podría estimular demasiado los movimientos intestinales.

¿Pero qué pasa con un exceso de esta sustancia? La experta detalla que debido a los efectos del sorbitol, quienes tienen molestias abdominales o hinchazón relacionada con la comida deben moderar su consumo de aguacate; además, “comer demasiado aguacate puede causar brotes de SII (síndrome del intestino irritable)”.

Alergias

Una reacción alérgica puede presentarse después de comer demasiado aguacate, con síntomas como picor en la boca y garganta después de comer demasiado.

Disminuye el efecto de ciertos medicamentos

La vitamina K de los aguacates puede disminuir el efecto de medicamentos anticoagulantes si se consume en exceso, lo cual generaría coágulos sanguíneos perjudiciales.

¿Cuánto aguacate comer por día?

Aunque lo ideal es consultar a un especialista para saber la cantidad recomendada en cada caso, los especialistas suelen sugerir comer solo medio aguacate al día, ya que el exceso en su consumo puede ser perjudicial, esto representa alrededor de dos o tres aguacates a la semana.

Sin embargo, Eat this, not that considera que lo ideal es solo un tercio de la fruta al día.