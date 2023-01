¿Qué tan bueno es comer aguacate? Estas son sus propiedades

En esa pequeña rebanada encima de un chicharrón preparado o en un coctel de camarón, en sándwich, torta, tostada, ensaladas, cremas, aguachiles o en el guacamole, la salsa estrella de los eventos deportivos, el aguacate es uno de los alimentos mexicanos más populares en el mundo, ¿pero qué tan beneficioso para la salud puede ser?

Según el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, su nombre deriva del náhuatl ahuacatl (testículo) y hace referencia a su forma; se sabe de su existencia desde hace al menos 50 mil años en Centroamérica y parte del actual territorio mexicano.

Dicha fuente especializada agrega que después de la Conquista, el aguacate comenzó a viajar por el mundo y tuvo un gran éxito porque, gracias a su forma, ganó reputación como afrodisiaco, según las creencias populares.

¿Cuáles son los beneficios de comer aguacate?

Según Harvard T.H. Chan School of Public Health, este fruto tiene un perfil nutricional que lo vuelve básico en planes de comidas saludables. Estos son sus beneficios, según varias investigaciones recopiladas por dicha instancia de salud.

Prevención de enfermedades crónicas

Su contenido de carotenoides, grasas monoinsaturadas, potasio y fibra se ha asociado a menos riesgo de enfermedades crónicas.

Además, su fibra actúa como prebióticos (alimento para las bacterias beneficiosas del intestino), “se investigan activamente por su papel en la prevención de enfermedades crónicas”, detalla Harvard.

El especialista Toby Smithson agrega al portal Eat this, not that que consumir más fibra puede contribuir a reducir el riesgo de cardiopatías, diabetes de tipo 2 y obesidad.

Beneficios para el corazón

Este ingrediente contiene más grasa ‘buena’ que carbohidratos, las cuales son benéficas para el corazón y no aumentan el colesterol. Además, es bajo en sodio.

En Eat this, not that, Smithson detalla que al ser ricos en potasio y en sodio, ayuda a bajar la presión arterial, para reducir el riesgo de ataque cardiaco o accidentes cerebrovasculares:

“No contienen colesterol ni grasas saturadas. Los estudios han demostrado una asociación con el consumo del tipo de grasa buena (insaturada) de los aguacates con un aumento de los niveles de colesterol bueno (HDL).”

El aguacate se consume en formas diversas, como las 'guacatortas' de Toluca. (Foto: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM). (Crisanta Espinosa/cuartoscuro)

Fuente de vitaminas

Con este alimento se aumenta el consumo de vitaminas del grupo B, C, E, K, también contiene otras sustancias benéficas como folato y magnesio.

Salud ocular

La luteína y la zeaxantina (tipos de carotenoides que contiene) se ha asociado con la salud ocular, ya que quienes tienen una dieta rica en estas sustancias tienen menos riesgo de degeneración macular y cataratas.

Ideal para personas con diabetes

Por sus características y sabor neutro, este alimento se ha vuelto popular en dietas veganas o vegetarianas; además, se han estudiado sus beneficios en los planes de alimentación de personas con diabetes.

De acuerdo con Harvard, este fruto tiene un índice glucémico bajo, los cuales tienen menos probabilidades de provocar aumento de glucosa en la sangre; también pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el riesgo de diabetes de tipo 2.

'Avozilla' es una variedad de aguacate cuyo peso puede superar los mil gramos (Foto: Instagram @stationstreetfoodco y @luludoesbrunch)

Prevención de obesidad

En Eat this, not that, se agrega que los aguacates tienen nutrientes que pueden reducir el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad.

Toby Smithson señala que el contenido de fibra ayuda a sentirse lleno más rápido y la fuente de grasa saludable ayuda con los niveles de saciedad, “pueden ayudar con el control de su peso y reducir el riesgo de diabetes tipo 2″.

Harvard detalla que un aguacate mediano tiene:

240 calorías

13 gramos de hidratos de carbono

3 gramos de proteínas

22 gramos de grasas

10 gramos de fibra

11 miligramos de sodio

¿Cuánto aguacate comer por día?

Como en toda dieta saludable, la clave está en el equilibrio. Aunque lo ideal es consultar a un especialista para saber la cantidad recomendada en cada caso, los especialistas suelen sugerir comer solo medio aguacate al día, ya que el exceso en su consumo puede ser perjudicial.

Esto representa alrededor de dos o tres aguacates a la semana.