El expediente de EU contra Gerardo Mérida: Sobornos, filtraciones y protección a Los Chapitos

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona señalado por Washington de ser una pieza clave en la presunta red de protección a Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, y en la que también estaría vinculado el gobernador con licencia del estado, Rubén Rocha Moya.

El Gabinete de Seguridad detalló que Mérida Sánchez fue capturado el pasado lunes 11 de mayo tras cruza la Garita de Nogales hacia Arizona. Posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armas.

Dichas acusaciones podrían derivar en una pena de cadena perpetua para Mérida Sánchez, quien ya compareció ante un juzgado el pasado miércoles en una audiencia de apenas dos minutos ante el juez Eric J. Markovich en Tucson.

Días antes, el exfuncionario había tramitado un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Morelia, Michoacán, para no ser detenido ni extraditado a los Estados Unidos.

Mérida Sánchez, un general retirado del Ejército Mexicano, es uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa señalados por Washington de apoyar las actividades delictivas y las operaciones de tráfico de drogas de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán.

¿Cómo ayudó Gerardo Mérida a Los Chapitos, según la acusación de EU?

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gerardo Mérida Sánchez habría utilizado su posición como jefe de la policía estatal para favorecer a Los Chapitos mediante filtraciones sobre operativos policiacos y acciones contra laboratorios clandestinos.

Según fiscales estadounidenses, Mérida alertó en al menos 10 ocasiones a miembros de la organización criminal encabezada por Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán sobre cateos y despliegues de fuerzas de seguridad, lo que les habría permitido escapar en numerosas ocasiones.

El expediente judicial también señala que Mérida habría recibido sobornos mensuales superiores a 100 mil dólares en efectivo a cambio de no obstaculizar las operaciones de narcotráfico del grupo criminal ni ordenar detenciones contra sus miembros.

“En o alrededor de 2023 y 2024, GERARDO MERIDA SANCHEZ, el acusado, como Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aceptó más de $100,000 dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos. A cambio, SANCHEZ no interfirió con las operaciones de narcotráfico de Los Chapitos, incluyendo no arrestar a sus miembros, y dio a Los Chapitos aviso anticipado de las próximas operaciones policiales, incluyendo redadas en laboratorios de drogas.”, se lee en la acusación.

Mérida permaneció al frente de la corporación estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya. Su salida del cargo se produjo sin que las autoridades estatales explicaran públicamente los motivos de la renuncia. Tras su salida, el puesto fue ocupado por el general en activo Óscar Rentería Schazarino.

¿Quiénes son los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por EU?

La investigación abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York también señala a otros políticos y mandos policiacos, quienes presuntamente estaban al servicio del Cártel de Sinaloa y eran parte de la “narconómina” de Los Chapitos.

Esta es la lista completa de los acusados: