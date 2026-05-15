¿Qué es Jóvenes Embajadores del Mundial y cómo puedes registrate para recibir 9 mil 500 pesos?

Jóvenes Embajadores del Mundial es un programa social dirigido a quienes quieran sumar experiencia laboral en centros de trabajo. (Fotoarte El Financiero).

Si te gusta el futbol y esperas con ansias a que inicie el Mundial 2026, te tenemos buenas noticias, ya que puedes ser un embajador y recibir pago de 9 mil 500 pesos mensuales.

Programas para el Bienestar informó que será a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que los interesados podrán participar e incribirse.

Jóvenes Embajadores del Mundial es un programa social dirigido a quienes quieran sumar experiencia laboral en centros de trabajo de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Los jóvenes se van a capacitar en áreas del conocimiento como:

Turismo.

Cultura.

Hospitalidad.

Atención a visitantes.

Aunque el Mundial 2026 solo se realizará junio y julio, se explica que los jóvenes seguirán su capacitación de 12 meses, durante los cuáles recibirán un pago de 9 mil 582 pesos y estarán afiliados al IMSS.

¿Cuáles son los requisitos para formar parte del programa Jóvenes Embajadores del Mundial?

Si estás interesado en sumarte al programa Jóvenes Embajadores del Mundial ya puedes registrarte en el sitio web.

Los requisitos son:

Tener entre 18 y 29 años.

No estudiar.

No tener empleo.

“Con esta estrategia, el Gobierno de México abre la puerta para que más jóvenes formen parte del Mundial Social y vivan una experiencia de participación ligada a la Copa del Mundo 2026″, destaca el sitio web de Programas del Bienestar.

El periodo de vinculación inició el 1 de abril. Los participantes tienen la oportunidad de elegir el espacio de capacitación que más se acerque a sus intereses y objetivos profesionales.

Después de portularse, deberán subir sus documentos y contectar a la persona respondable del centro de trabajo para agendar una entrevista de trabajo.

La respuesta llega en un lapso de cuatro días naturales, por lo que es importante mantenerse al tanto de las notificaciones de las plataformas.

En caso de no tener una respuesta, podrás postularte a otra vacante.