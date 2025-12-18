Diputados del PAN alertan: Saturará al sector salud la fusión con el IMSS-Bienestar

El compromiso de credencializar en 2026 a los beneficiarios del IMSS-Bienestar “será a costa y riesgo de las reservas financieras y de la atención en el ISSSTE y el IMSS ordinario” advirtióla bancada del PAN en la Cámara de Diputados.

A través del secretario de la Comisión de Salud del Palacio Legislativo, el doctor Éctor Jaime Ramírez Barba, un grupo de legisladores federales panistas alertaron que “si el IMSS atiende hoy mal a 23 millones y el ISSSTE a 14 millones, ¿cómo atenderán a los 53 millones más del IMSS-Bienestar?”.

Ramírez expuso que, en medio de una atención precaria, insuficiente, de mala calidad y sin medicamentos suficientes, al 31 de octubre de 2025, el IMSS reportó 22 millones 789 mil 173 afiliados registrados, y el ISSSTE, que se encarga de brindar beneficios sociales para los trabajadores del gobierno, alrededor de 14 millones de beneficiarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo año iniciará un proceso nacional de credencialización para integrar a toda la población al sistema de salud universal, el cual tiene como objetivo garantizar la atención médica sin importar la afiliación de cada persona.

El diputado Ramírez Barba alertó que “a la presidenta no le avisaron que Morena aprobó su reforma con cero pesos de inversión y habrá más saturación, cirugías pospuestas y médicos exhaustos por las cargas de trabajo que se incrementan cada día”.

“Habrá más población por atender en el IMSS o el ISSSTE con los mismos recursos que hoy tienen saturados los hospitales y los almacenes de medicamentos vacíos”, insistió.

Con larga trayectoria en el servicio público de salud y miembro de la Academia Nacional de Medicina, el legislador acusó que “Morena ha debilitado el sistema público de salud con recortes y subejercicios en el gasto”.

Explicó que “el IMSS-Bienestar atiende a la población sin seguridad social, es decir, que no está afiliada al IMSS, al ISSSTE o a algún otro sistema, lo que incluye a trabajadores informales y personas en zonas marginadas o que nunca han cotizado”.

“Hoy el IMSS está utilizando las reservas financieras de sus trabajadores para cubrir gastos. Ya lo vimos con la desaparición del Programa IMSS-Bienestar, cuando mandaron a 11 millones de usuarios sin seguridad social al IMSS ordinario, con cargo a las reservas financieras que se integran con las aportaciones de los trabajadores”, afirmó.