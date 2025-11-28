Tarjetón digital del IMSS: ¿Cómo obtenerlo y qué trámites se pueden hacer?

Los trámites del IMSS se realizan de forma virtual con ayuda del tarjetón digital disponibles para derechohabientes y pensionados.

¿Tienes que hacer trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)? El tarjetón digital es una herramienta que te ayudará a realizarlos al facilitar el acceso a la información de los afiliados y evitar complicaciones.

Se trata de un documento electrónico para los derechohabientes del IMSS, es decir, trabajadores activos, pensionados o jubilados.

Es una herramienta que sirve para que los afiliados consulten información relacionada con el Seguro Social.

¿Cómo tramitar el tarjetón digital del IMSS?

Para tramitar el tarjetón digital del IMSS es posible hacerlo de forma electrónica a través de la página de internet del Seguro Social y así obtenerlo en formato digital o para imprimir.

Al entrar a la página, será necesario ingresar la zona donde estás afiliado o la de tu clínica más cercana.

Los beneficiarios tienen que crear una clave con un usuario y contraseña para acceder al sitio. Solo será necesario tener a la mano los siguientes datos:

Número de Seguridad Social.

CURP.

Fecha de ingreso al IMSS.

Correo electrónico vigente.

El último requisito es el más importante debido a que tras llenar el formulario, te llegará un enlace al correo electrónico que registraste.

Luego da clic en la liga para completar tu registro y consultar tu información en la plataforma del Seguro Social.

¿Para qué sirve el tarjetón digital del IMSS?

El tarjetón digital del IMSS incluye datos como información del patrón, RFC, salario percibido, datos bancarios, así como descuentos o préstamos.

Por esa razón, tener el tarjetón te sirve para realizar los siguientes trámites:

Consultar y descargar comprobantes de pago (historial). Verificación de pagos extraordinarios como guardias. Actualizar datos personales e información del trabajo. Imprimir talones de pago. Revisar créditos y seguimiento de los pagos. Seguimiento de trámites y solicitudes ante el IMSS.

Es por esa razón que el tarjetón digital del IMSS sirve también para los trámites de pensiones sin que los beneficiarios tengan que acudir constantemente a las oficinas del Seguro Social.