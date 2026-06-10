¿Cómo consultar mi CURP?

En México, la Clave Única de Registro de Población es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente a los mexicanos de todo el país

La consulta del CURP se puede hacer de manera gratuita por internet y para ello debes seguir estos sencillos pasos:

1. Accede a la página de consulta de CURP http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/

2. Existen dos opciones de consulta, la primera si se conoce la CURP. En todo caso solamente deberás teclear los datos solicitados en el segundo espacio y dar de alta el código de verificación.

3. La segunda forma de consulta consiste en llenar tus datos personales: nombre completo, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento y sexo. Es importante que en la captura no se utilicen acentos.

4. Llenando estos datos, en cualquiera de las dos formas, se da clic en el botón ‘Buscar’.

5. Al dar clic aparecerán los datos de tu CURP con nombre completo y campos del Registro Civil. Al dar clic en imprimir, te llevará a una hoja en donde podrás hacerlo.

Paso a paso: te enseñamos a registrar a un adulto mayor para que sea vacunado contra COVID