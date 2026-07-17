Adiós a la ‘señora de las palomas’: Muere Brenda Fricker, actriz de ‘Mi pobre angelito’, a los 81 años

Brenda Fricker también fue ganadora de un Oscar en 1990 por su trabajo en la película ‘Mi pie izquierdo’. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Wiki Commons)

Brenda Fricker, actriz conocida por dar vida a la ‘señora de las palomas’ en la segunda entrega de Mi pobre angelito, falleció a los 81 años, según informó su representante, Phil Belfield, en un comunicado.

A través de su mensaje, el representante lamentó la partida de Brenda Fricker, quien tuvo una prolífica carrera que comenzó en la década de los 60, a lo largo de la cual interpretó memorables papeles, como el de Mrs. Brown en Mi pie izquierdo.

“Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar más pobre por su ausencia”, señaló Belfield en un comunicado, en el que afirmó que la actriz siempre ocupará un lugar en el corazón de los aficionados al cine y la televisión de todo el mundo.

La casa de 'Mi pobre angelito' se volvió famosa tras su aparición en la película. (Foto: Shutterstock)

¿Qué se sabe sobre la muerte de Brenda Fricker, actriz de ‘Mi pobre angelito’?

Además de despedir a Brenda Fricker, Phil Belfield detalló que la actriz de Mi pobre angelito falleció tras una larga enfermedad; sin embargo, hasta el momento se desconoce qué complicaciones de salud padecía.

Luego de que se informó sobre su muerte, el embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, dedicó un mensaje a Fricker, a quien describió como “una gigante del cine irlandés” y elogió su “inolvidable” interpretación en Mi pie izquierdo.

“De Dublín a Hollywood, su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones a ambos lados del Atlántico. Deja un legado extraordinario y quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que la quisieron”, escribió el diplomático en la red social X.

La muerte de Brenda Fricker ocurre a unos cuantos meses del fallecimiento de Catherine O’Hara, quien dio vida a la mamá de Kevin en las cintas de Mi pobre angelito. Hasta el momento, el protagonista Macaulay Culkin no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién fue Brenda Fricker, actriz de ‘Mi pobre angelito’ que murió?

Brenda Fricker nació en 1945 y creció al sur del condado de Dublín; sin embargo, no siempre fue actriz. En su juventud siguió los pasos de su padre, quien era periodista en The Irish Times.

Así, Fricker realizó prácticas como reportera en el mismo periódico hasta que consiguió su primer papel como actriz, explica el portal The Woman of the Year. Tras ello, continuó su carrera artística en el teatro y la televisión.

Uno de sus primeros papeles fue en la serie Tolka Row durante la década de los 60, donde interpretó a Joana Broderick; sin embargo, fue hasta 1989 cuando llegó una de las películas que marcó su carrera: Mi pie izquierdo.

Se trata de un filme biográfico en el que dio vida a la madre del irlandés Christy Brown, interpretado por Daniel Day-Lewis, papel por el que Brenda ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

En su discurso de aceptación en el corazón de Hollywood, tuvo un recuerdo para su país y dedicó el galardón a “todo el pueblo de Irlanda”, con lo que se convirtió en la primera mujer irlandesa en ganar un Oscar.

Tras aquel éxito se consolidó como un rostro familiar para el público internacional gracias a sus papeles en películas como The Field (El prado, 1990), Home Alone 2: Lost in New York (Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, 1992), A Time to Kill (Tiempo de matar, 1996) y Veronica Guerin (2003).

Además del cine, Fricker fue una presencia constante en dramas televisivos de las principales cadenas de Irlanda y Reino Unido, con destacados papeles en Casualty (BBC), Arriba y abajo (ITV) y la popular telenovela británica Coronation Street.

También actuó en numerosas producciones teatrales, entre ellas Lavender Blue y A Pagan’s Place, representadas en escenarios como el National Theatre y el Royal Court Theatre.

Fricker estuvo casada con el director Barry Davies desde 1979 hasta 1988. Quedó embarazada en varias ocasiones, pero sufrió abortos espontáneos, una experiencia que, según confesó, le provocó una profunda depresión durante gran parte de su vida.