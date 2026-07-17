Reino Unido estrena primer ministro: Andy Burnham asumirá el cargo en sustitución de Keir Starmer

El exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, de 56 años, fue designado este viernes nuevo líder del Partido Laborista británico, en sustitución de Keir Starmer, a quien relevará el lunes como primer ministro del Reino Unido.

La secretaria general del Comité Nacional Ejecutivo, órgano rector de la formación, Shabana Mahmood, anunció el resultado del proceso interno para reemplazar a Starmer. Burnham fue el único candidato, por lo que asumió el liderazgo sin oposición.

Aunque no enfrentó una votación entre la militancia, consiguió un amplio respaldo de sus colegas al obtener el aval de 379 de los 403 diputados que integran el grupo parlamentario laborista en la Cámara de los Comunes, además del apoyo de ocho de los once sindicatos afiliados al partido gobernante.

Starmer anunció su dimisión el pasado 22 de junio, después de dos años al frente del Gobierno, tras perder la confianza de su grupo parlamentario debido a meses de retroceso en las encuestas y una derrota histórica en las elecciones regionales y locales de mayo.

En su primer discurso como líder laborista, Burnham apostó por un Gobierno sustentado en los valores tradicionales del partido, con un programa de renovación económica, mayor control público, reindustrialización y devolución de poder a las comunidades locales.

“Seremos inequívocamente laboristas en nuestras prioridades y en las decisiones que tomemos, situando a las personas y a los territorios en el centro de todo lo que hagamos”, afirmó el nuevo dirigente, quien convirtió la descentralización del Estado en el eje de su proyecto político.

Burnham sostuvo que el Reino Unido “tomó una serie de decisiones equivocadas en la década de 1980”, cuando “el poder político se centralizó y el poder económico se privatizó”, y defendió la necesidad de abrir “un nuevo camino” después de cuatro décadas de ese modelo.

También insistió en que su objetivo consiste en impulsar el crecimiento económico en todas las regiones del país y devolver el control a las comunidades locales, una propuesta inspirada en el denominado “Manchesterismo”, modelo de desarrollo territorial que promovió durante su etapa como alcalde de Mánchester.

Asimismo, defendió un Partido Laborista más unido y centrado en su misión de servicio público. Además, se comprometió a gobernar “para el norte y el sur, para Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y para cada pueblo y cada ciudad” del Reino Unido.

Burnham reconoció el trabajo de Starmer por devolver a los laboristas al poder con una mayoría absoluta en 2024, mandato que ahora encabezará, y aseguró que personalmente “está preparado para liderar”.

El lunes, Burnham asumirá la jefatura del Ejecutivo después de que, conforme al protocolo constitucional británico, Starmer presente su dimisión ante el rey Carlos III como primer ministro y el monarca invite al nuevo líder laborista a formar gobierno.