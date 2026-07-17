Carlos Slim firma cheque millonario: Compra a TotalEnergies parte de un yacimiento del Golfo de México

Grupo Carso, de Carlos Slim, acordó comprar la participación de TotalEnergies en un yacimiento marino del Golfo de México, en la más reciente operación del empresario más rico de América Latina para ampliar su cartera de activos mexicanos de petróleo y gas.

Carso, a través de una subsidiaria, adquirirá la participación del 30 por ciento de TotalEnergies México Bloque 30, según un documento presentado el jueves ante reguladores. La británica Harbour Energy conservará el 70 por ciento restante y continuará como operadora del bloque. El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de las autoridades.

La operación amplía la presencia de Slim en los segmentos del sector petrolero y gasífero mexicano que no están bajo control estatal. Mientras Petróleos Mexicanos busca socios privados para impulsar una producción de crudo en descenso y fortalecer sus finanzas, Slim señaló previamente este año que sus empresas evitarían nuevas empresas conjuntas con Pemex.

En enero, Carso compró Fieldwood Mexico a la rusa Lukoil, consolidando el control total de dos importantes yacimientos en el golfo de México. Esa operación siguió a un contrato por 2 mil millones de dólares firmado el año pasado con Pemex para perforar más de 30 pozos en el yacimiento de petróleo y gas Ixachi, un proyecto que, según Slim, permitirá aproximadamente duplicar la producción de crudo de ese campo hasta unos 200 mil barriles diarios en un plazo de tres años.

¿En qué proyectos petroleros está inmerso Carlos Slim?

Otras operaciones de Carso en los últimos años, entre ellas la compra de participaciones en Talos Energy y en la refinadora estadounidense PBF Energy, han convertido a la empresa en el mayor socio privado de Pemex.

Slim afirmó previamente este mes que la producción total de petróleo y gas de México podría alcanzar hasta 2.5 millones de barriles diarios con apoyo del sector privado. Pemex produjo 1.65 millones de barriles diarios de crudo y condensados al cierre de abril.

Slim, de 86 años, es la persona más rica de América Latina, con una fortuna estimada en unos 130 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, principalmente gracias a la empresa de telecomunicaciones América Móvil SAB.