VIDEO: Sismo de magnitud 7.4 ‘sacude’ Chiapas y se percibe en CDMX: ¿Dónde fue el epicentro HOY?

El sismo fue percibido por la población en Chiapas este viernes 17 de julio.

¿Lo sentiste? Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes 17 de julio frente a las costas de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 08:48:41 horas de este viernes y tuvo su epicentro a 95 kilómetros en Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas anunció la activación de los protocolos de monitoreo y recorridos de evaluación en las distintas regiones para descartar daños estructurales que comprometan a la ciudadanía.

A la par, la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA) explicó que el sismo fue percibido en otros estados y países, desde el Golfo de Tehuantepec hasta Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Guatemala y El Salvador.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica en la CDMX?

En tanto, en la Ciudad de México no ameritó la activación de la alerta sísmica, aunque algunas personas aseguraron en redes sociales haber percibido el sismo.

Usuarios de redes sociales compartieron videos del movimiento; uno de ellos fue grabado desde Villahermosa, Tabasco, donde se aprecia el movimiento de un candelabro este viernes 17 de julio.