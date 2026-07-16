¿Quién es el árbitro de la final del Mundial 2026? Spoiler: España nunca ha perdido con él

Ya conocemos el árbitro para la final del Mundial 2026 que disputan España y Argentina: el esloveno Slavko Vinčić, un ‘viejo conocido’ de la Roja y con quien tiene una mala experiencia la Albiceleste.

Esto impliuca el cuarto partido pitado en el torneo para Vinčić, a quien no veíamos desde los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo cuando la Selección Mexicana venció a Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Slavko Vinčić echó de la cancha a Hincapié en la Ciudad de México. (Photo by Martin Zabala/Xinhua) (Martin Zabala)

¿Quién es Slavko Vinčić, el juez esloveno para la final del Mundial?

Vinčić nació el 25 de noviembre de 1979 en la ciudad de Maribor, en ese entonces perteneciente al estado de Yugoslavia pero actualmente parte del territorio de Eslovenia.

Habitual en partidos importantes de la Primera Liga de Eslovenia, Vinčić obtuvo su gafete de la FIFA en 2010. En los últimos años, se volvió un hombre de amplia confianza en la UEFA: pitó la final de la Europa League en 2022 y la de Champions League en 2024, cuando Real Madrid se coronó (0-2) sobre Borussia Dortmund.

Su primera Copa Mundial de la FIFA fue Qatar 2022, donde únicamente tuvo dos partidos que fueron de fase de grupos. Uno de ellos, curiosamente, es el único en que ha impartido justicia para la selección de Argentina.

Slavko Vinčić ya pitó una final de Champions. (Photo by Martin Zabala/Xinhua) (Martin Zabala)

En su debut mundialista, el árbitro esloveno pitó la derrota (1-2) de la Albiceleste ante Arabia Saudita, partido que sirvió como punto de quiebre para que el equipo de Lionel Messi llegara hasta la final y sumara la tercera estrella de su escudo.

Su historial con España es más largo naturalmente al ser de la misma confederación y es de destacar la Roja no ha registrado malos resultados con él. De cinco partidos dirigidos, los ibéricos empataron dos y ganaron tres, incluyendo semifinales de Nations League ante Italia y de Eurocopa ante Francia.

En este Mundial, ha dirigido tres partidos pero fue el Brasil vs. Marruecos el único donde se generó ruido alrededor de su actuar. De acuerdo con algunos analistas brasileños, su criterio beneficio ligeramente a los africanos en el empate (1-1) aunque no hubo quejas formales de los involucrados. Sin embargo, su mayor polémica fue afuera del campo.

Vinčić lleva tres partidos pitados en el Mundial. (Photo by Song Haiyuan/Xinhua) (Song Haiyuan)

La vez que relacionaron a Vinčić con una presunta red de prostitución, tráfico de armas y de drogas

En 2020, el esloveno Vinčić fue retenido e interrogado por la policía en Bosnia y Herzegovina junto a 26 personas más durante una redada en la que se investigaba una red de prostitución, tráfico de armas y de drogas.

“Fue una desafortunada coincidencia. Estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Quien me conoce sabe que no tengo nada que ver con esto”, dijo en una declaración recuperada por el medio Siol.

Según explicó el nazareno, quien tiene una empresa en Bosnia y Herzegovina, aceptó una invitación a modo de comida de negocios, y fue así como terminó compareciendo como testigo ante la policía pero nunca hubo cargos contra él ni una detención formal.

“Estaba sentado a la mesa con mi grupo cuando llegó la policía. No tengo ninguna relación con el grupo que fue detenido, ni tampoco mis socios comerciales”, relató en una declaración recogida por el medio balcánico Vecernji.