Gran final del Mundial 2026: Fecha, horario, transmisión, medio tiempo y más

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 tendrá una duración oficial de 11 minutos. (Foto: EFE/ Imagen generada con IA Gemini)

Más de un centenar de partidos después, el Mundial 2026 llega a su último capítulo. Toda la atención está puesta en la final, en la cual España busca conquistar el campeonato tras 16 años sin disputar el partido por el título.

Además del desenlace deportivo, la edición 2026 presenta una novedad sin precedente en la historia del torneo. Por primera vez, la FIFA incorpora un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, con artistas internacionales y personajes reconocidos por varias generaciones; así como una ceremonia de clausura con Tom Cruise y Laura Pauisini.

Final del Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora se realiza?

La final del Mundial 2026 se juega en Estados Unidos, país que recibe todos los partidos desde los cuartos de final del torneo. El último encuentro está pactado para el domingo 19 de julio a las 13:00 horas, en el New York-New Jersey Stadium.

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026.

Domingo 19 de julio de 2026. Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México).

13:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: New York-New Jersey Stadium, Estados Unidos.

Con el silbatazo final concluye el Mundial 2026 y comienza la cuenta regresiva para la siguiente edición del torneo, que vuelve dentro de cuatro años con un formato especial: Argentina, Uruguay y Paraguay, recibirán un partido cada una; y el resto se jugarán entre España, Portugal y Marruecos.

La selección de España celebra la victoria ante Francia y su pase a la final del Mundial de la FIFA 2026. (Foto: EFE/ Lavandeira Jr) (Lavandeira Jr/EFE)

¿Quiénes juegan la final del Mundial 2026?

España fue la primera selección clasificada a la final del Mundial 2026. La Roja vuelve a disputar el partido por el campeonato después de 16 años, ya que no alcanzaba esta instancia desde la edición de Sudáfrica 2010, donde conquistó su primer título mundial.

El conjunto español consigue el boleto tras vencer 2-0 a Francia en la primera semifinal. El equipo controló el encuentro durante los 90 minutos, limitó las oportunidades del conjunto francés y confirmando su lugar en la final.

Su rival todavía no está definido. El segundo boleto sale del partido entre Argentina e Inglaterra, programado para el 15 de julio a la 1:00 de la tarde, duelo que completa las semifinales y define al otro finalista del torneo.

Ceremonia de clausura del Mundial 2026: ¿Quiénes participan y a qué hora empieza?

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 reúne a figuras del cine, la música y el entretenimiento antes de la gran final. El evento comienza a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, en el New York-New Jersey Stadium, donde también se disputa el partido por el campeonato.

Entre los invitados confirmados aparecen el actor Tom Cruise, los cantantes Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, además del creador de contenido IShowSpeed. Todos los artistas confirmados son los siguientes.

Tom Cruise.

Laura Pausini.

Robbie Williams.

Nicole Scherzinger.

IShowSpeed.

Como parte de la ceremonia previa al partido, Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio de la final del Mundial 2026.

Justin Bieber se sumó a Shakira, Madonna y BTS en el 'show' de medio tiempo del Mundial. (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Con BTS, Shakira y Plaza Sésamo: ¿Qué artistas estarán en el show de medio tiempo del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 también marca un momento histórico fuera de la cancha. Por primera vez, la FIFA presenta un espectáculo de medio tiempo durante el partido por el campeonato.

Entre los nombres confirmados aparece Shakira, quien también participa en la Copa del Mundo con ‘Dai Dai’, tema que interpreta junto a Burna Boy y que forma parte de la música oficial del Mundial 2026. A ella se suman Justin Bieber, Madonna y BTS como las figuras principales del espectáculo.

Shakira.

Justin Bieber.

Madonna.

BTS.

Burna Boy.

Gustavo Dudamel.

PS22 Chorus.

Coldplay.

El show también incluye la participación de los personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, quienes aparecerán durante el evento organizado para la final del Mundial 2026.

¿A qué hora es el show de medio tiempo del Mundial 2026?

El espectáculo de medio tiempo comienza de forma aproximada poco después del final de la primera mitad del partido, alrededor de las 13:50 horas, tiempo del centro de México. La hora puede variar algunos minutos, ya que depende del desarrollo del encuentro.

El show de medio tiempo del Mundial 2026 tendrá una duración total de 11 minutos y por objetivo apoyar al FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a educación de calidad y oportunidades futbolísticas para niñas y niños.

Shakira también estará en la final del Mundial 2026. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez Montiel)

Mundial 2026 EN VIVO: ¿Dónde ver el partido y el show de medio tiempo?

La final del Mundial 2026 cuenta con distintas opciones para seguir tanto el partido como el espectáculo de medio tiempo desde televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales.

Canal 5

Las Estrellas

Canal 9

TUDN

ViX Premium

Sitio web y aplicación de TV Azteca

La final también representa la última oportunidad para asistir a los FIFA Fan Fest y a los Festivales Futboleros habilitados en la Ciudad de México, espacios donde los aficionados pueden seguir el partido en pantallas gigantes antes del cierre del torneo.

Además, El Financiero Deportes ofrece una cobertura completa con el minuto a minuto del encuentro, el desarrollo del show de medio tiempo y toda la información sobre el nuevo campeón del mundo.