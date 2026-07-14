Ceremonia de clausura Mundial 2026: Tom Cruise, Laura Pauisini y todos los artistas confirmados

La ceremonia de Clausura del Mundial 2026 tendrá un show con Tom Cruise y Laura Pausini. (Fotos: FIFA Digital Hub).

Después de más de un mes de fútbol que unió a 48 selecciones en tres países, al fin nos alcanzó la final del Mundial 2026. Y la FIFA ya adelantó cómo será la despedida: el domingo 19 de julio, minutos antes de que se levante el trofeo, la ceremonia de clausura subirá al escenario a Tom Cruise, Laura Pausini y otras figuras del entretenimiento internacional.

El anuncio se suma al ambicioso cartel del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 con Shakira y Justin Bieber, confirmados semanas atrás por la FIFA y Global Citizen. Con ambos anuncios, el fútbol y la música terminan de entrelazarse para el día más esperado del año.

La inauguración del Mundial tuvo a artistas como Shakira y Maná. (Foto: Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

¿Cuándo y dónde es la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

La música sonará el domingo 19 de julio a las 11:30 a.m. (tiempo central de México) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, la misma cancha donde se coronará al campeón del Mundial 2026.

El partido enfrentará al los dos equipos supervivientes de semifinales (Francia, España, Argentina o Inglaterra) por la copa máxima de la FIFA a las 13:00 horas (tiempo central de México).

Artistas confirmados para la ceremonia de clausura del Mundial 2026

El cartel ya tiene nombres de peso:

Tom Cruise

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

Robbie Williams

ShowSpeed

Pero la lista sigue abierta, la FIFA adelantó que en los próximos días se conocerán más invitados, así que el show completo todavía guarda sorpresas.

Jennifer Hudson cantará el himno de Estados Unidos en la final del Mundial

Y justo antes de que ruede el balón, Jennifer Hudson, ganadora de Emmy, Grammy, Óscar y Tony, entonará una versión especial del himno de Estados Unidos.

Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo resumió así: “La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026. La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica”.

Justin Bieber se sumó a Shakira, Madonna y BTS en el 'show' de medio tiempo del Mundial. (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Artistas del show de medio tiempo de la final del Mundial

Cuando el árbitro marque el descanso, el estadio no se vaciará: se llenará de más música. Es un formato poco común en el fútbol pero habitual en el deporte estadounidense, y que hará que el receso de la final se extienda más allá de los 15 minutos reglamentarios.

Durante 11 minutos, Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS encabezarán un show que promete quedarse en la memoria de millones de espectadores.

Los acompañarán Burna Boy, el director venezolano Gustavo Dudamel —director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York—, el coro PS22 y Coldplay, cuyo vocalista, Chris Martin, funge como curador del espectáculo.

También aparecerán personajes de Pláza Sésamo y Los Muppets, entre ellos la Rana René y Miss Piggy.

Ambos shows respaldan al FIFA Global Citizen Education Fund, que busca recaudar 100 millones de dólares —de los cuales ya superó los 50 millones— para ampliar el acceso a educación y fútbol para niños en el mundo, con un dólar donado por cada boleto vendido para los partidos del Mundial.

“El Mundial de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este show, aun más sabiendo que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para los niños”, confesó Bieber.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, coincidió: “Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS para encabezar este espectáculo en apoyo del fondo educativo”.

Con información de EFE.