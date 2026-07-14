Wall Street abre con ganancias tras datos de inflación en EU: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados de renta variable se beneficiaron de un dato de inflación más bajo del anticipado para la economía estadounidense, lo que alivió la preocupación sobre una Fed más restrictiva.

El Nasdaq registra un alza de 0.97 por ciento, en los 26 mil 122.91 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.30 por ciento, en las 7 mil 537.44 unidades, mientras que el Dow Jones con 0.11 por ciento, con 52 mil 565.56 puntos.

“Anticipamos que los mayores catalizadores serán el escalamiento de las tensiones en Medio Oriente, el dato de inflación en los EU, el testimonio del presidente del Fed ante el Congreso y la temporada de reportes corporativos. Esto sería parcialmente contrapesado por las cifras de inflación debajo de lo previsto en los EU, si bien la atención estará puesta en el discurso programado para hoy de Kevin Warsh, titular del Fed”, destacaron analistas de Bx+.

En el continente europeo el CAC 40 de Francia es el único que retrocede 0.07 por ciento, en los 8 mil 358.17 enteros, mientras que los aumentos son de 0.24 por ciento para el FTSE 100 de Londres, en los 10 mil 521.25 puntos, el DAX en Alemania gana 0.09 por ciento, en las 25 mil 138.34 unidades, y el IBEX 35 de España con 0.01 por ciento más, ronda en los 19 mil 339.60 enteros.

Por su parte, el mercado local abre con aumentos de 1.36 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 66 mil 871.41 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores sube 1.56 por ciento, en un nivel de mil 347.80 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan alzas de 0.40 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 78.31 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 84.01 billetes verdes por unidad, suma 0.89 por ciento.