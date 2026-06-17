Inicia era de Kevin Warsh en la Fed: Deja tasa sin cambios en primera decisión de política monetaria

Kevin Warsh tendrá que encontrar un equilibrio entre mantener la independencia de la Fed y 'satisfacer' las expectativas de Donald Trump.

Kevin Warsh inició su era en la Reserva Federal dejando sin cambios la tasa de interés este miércoles 17 de junio. No obstante, los funcionarios se dividieron respecto a si esperan aumentarla este 2026.

Las nuevas proyecciones de los responsables de la política monetaria mostraron que nueve funcionarios prevén al menos un aumento de un cuarto de punto porcentual este año, mientras que seis anticipan al menos dos incrementos. Otros nueve esperan que no haya cambios o incluso un recorte.

Llamó la atención que solo 18 de los 19 funcionarios presentaron sus proyecciones sobre las tasas para finales de 2026. La ausencia de una estimación sugiere que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien ha criticado la llamada “orientación futura”, optó por no presentar un pronóstico de tasas.

En su primera reunión bajo el liderazgo de Warsh, el Comité Federal de Mercado Abierto votó por unanimidad este miércoles para mantener la tasa en un rango de entre 3.5 y 3.75 por ciento.

Tras el anuncio, los bonos del Tesoro cayeron, el dólar se fortaleció y las acciones retrocedieron.

¿Qué dice el comunicado de la Fed tras dejar la tasa de interés sin cambios?

La decisión marcó la cuarta ocasión consecutiva en que los funcionarios mantuvieron las tasas sin cambios, mientras continúan desplazando sus preocupaciones desde el mercado laboral hacia la inflación, impulsada en parte por el impacto de la guerra con Irán sobre los precios de la energía.

En su comunicado posterior a la reunión, los funcionarios señalaron que la inflación sigue siendo elevada y reiteraron su compromiso de garantizar la estabilidad de precios.

Mantuvieron su evaluación de que el crecimiento económico sigue siendo “sólido”. También destacaron que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital continúan siendo fuertes.

El comunicado fue además más breve que los publicados en reuniones recientes. Esta concisión podría anticipar cambios bajo el liderazgo de Warsh, quien ha prometido reformar la estrategia de comunicación de la Fed.

En lo que podría ser uno de los debuts más esperados de un presidente de la Fed en varias décadas, Warsh tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa a las 14:30 de la tarde en Washington.

El nuevo titular enfrenta presión para transmitir un mensaje creíble a los inversionistas sobre cómo controlará una inflación que ha vuelto a acelerarse. Sin embargo, ello podría entrar en conflicto con las expectativas del presidente Donald Trump, quien al evaluar candidatos para el cargo reiteró que deseaba un jefe de la Fed dispuesto a reducir las tasas de interés.

Las previsiones de inflación se disparan

Los responsables de la política monetaria realizaron varios ajustes a las previsiones económicas publicadas en marzo, poco después del inicio del conflicto en Medio Oriente.

La estimación mediana para la inflación este año aumentó a 3.6 por ciento, desde el 2.7 por ciento previo. Asimismo, la previsión para la inflación subyacente en 2026, que excluye los volátiles precios de alimentos y energía, se elevó a 3.3 por ciento desde 2.7 por ciento.

Los funcionarios redujeron su perspectiva de crecimiento económico de EU para 2026 a 2.2 por ciento, frente al 2.4 por ciento proyectado en marzo. Al mismo tiempo, mejoraron ligeramente su estimación para la tasa de desempleo al cierre de 2026, ubicándola en 4.3 por ciento frente al 4.4 por ciento previo.