PIB de Estados Unidos crece 1.1 % en el tercer trimestre de 2025

El PIB de Estados Unidos creció en 1.1 por ciento en el tercer trimestre de 2025.

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció en 1.1 por ciento en el tercer trimestre de 2025 con respecto al segundo, al mismo nivel del primer estimado publicado en diciembre, mientras que la economía estadounidense se expandió a un ritmo anualizado un 4.4 por ciento, una décima más que el dato anterior.

La revisión publicada este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA) continúa situando el crecimiento económico estadounidense interanual entre julio-septiembre del año pasado como el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

En el segundo trimestre de 2025, el PIB creció un 3.8 por ciento a ritmo anualizado.

Los cambios reflejados en el nuevo reporte se deben principalmente a modificaciones al alza en las exportaciones, que aumentaron en ocho décimas hasta el 9.6 por ciento y la inversión de capital, revisada desde una contracción del 0.3 por ciento a 0.0 por ciento en este segundo estimado.

En el tercer trimestre, el consumo de la primera economía mantuvo sin cambios la subida anualizada del 3.5 por ciento, al igual que el gasto público, que subió 2.2 por ciento, el mismo nivel del primer estimado.

El gasto en defensa se revisó en una décima a la baja, hasta 5.7 por ciento, aunque se mantiene entre los sectores de mayor crecimiento, en línea con la política del Gobierno del presidente Donald Trump de fortalecer el poderío militar del país.

Según el dato revisado del BEA, entre julio y septiembre las importaciones se revisaron al alza, con una caída del 4.4 por ciento, con respecto a la contracción del 4.7 por ciento reportada en el informe anterior.

Esto apunta al efecto provocado por los mal llamados “aranceles recíprocos” que el propio Trump anunció en abril como pilar de su guerra comercial.

Debido al reciente cierre del Gobierno federal estadounidense, que provocó un apagón de indicadores económicos y complicó el seguimiento de la mayor economía mundial, este informe actualizado para el tercer trimestre de 2025 reemplaza la publicación de la tercera estimación, que debió emitirse el pasado diciembre, agregó el BEA.

El primer dato del PIB del cuarto trimestre llegará con retraso, ahora programado para el próximo 20 de febrero, según el calendario de la entidad.