Crecimiento del PIB de México, inferior al 2% hasta 2027

De acuerdo con la OCDE, el crecimiento del PIB de México será inferior al 2% hasta 2027

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ajustó a la baja sus estimados sobre México para este y el siguiente año a 0.7 y 1.2 por ciento, respectivamente, 0.1 puntos porcentuales debajo de lo previsto en septiembre y anticipó que el vigor de la economía a penas llevará al PIB a recuperarse en 1.7 por ciento en 2027.

“Se proyecta que la economía mexicana se recuperará lentamente a medida que la inflación disminuya y entren en vigor nuevos recortes a las tasas de política monetaria. Sin embargo, el aumento de los aranceles a las exportaciones a Estados Unidos y la débil demanda pública obstaculizan el crecimiento”, señaló en la actualización de sus Perspectivas Económicas de la OCDE publicadas este martes.

El consumo público y la inversión se mantendrán moderados, dada la continua consolidación fiscal; sin embargo, las exportaciones se verán frenada por el aumento de los aranceles y la incertidumbre.

“Una reducción de la incertidumbre mediante una renegociación rápida y exitosa del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, podría impulsar la inversión y las exportaciones con más fuerza de lo previsto actualmente”, reconoció.

Continuarán aranceles de 25%

El T-MEC ha servido como escudo para México ante el aumento de las restricciones comerciales; las exportaciones que cumplen con las reglas del acuerdo se incrementaron del 50 por ciento a inicios del año hasta el 80 por ciento recientemente y según expectativas de la OCDE, aquellas exportaciones que no cumplan con los términos del acuerdo continuarán enfrentando un arancel del 25 por ciento durante 2026-27.

También estimó que los automóviles, autopartes, camiones y sus componentes estarán sujetos a un arancel del 25 por ciento, mientras que los productos de acero, aluminio y cobre continuarán con un arancel del 50 por ciento.

Los posibles aumentos arancelarios a las importaciones de México provenientes de países sin acuerdos comerciales pueden generar presiones adicionales sobre los precios, advirtió la OCDE al estimar para el 2025 la inflación disminuirá desde 4.7 por ciento en 2024 a 3.8 por ciento y continuará en esa tendencia hasta 3.3 por ciento y 2.9 por ciento en 2026 y 2027.

Estas proyecciones de inflación anticipan que el Banco de México bajará su tasa de referencia hasta alcanzar 6.25 por ciento a finales del 2026.

Asimismo, la OCDE tiene la expectativa de que el déficit presupuestario se reduzca al 3.6 por ciento del PIB en 2025 y 3.2 por ciento en 2027, luego de haberse extendido hasta el 4.9 por ciento del PIB en 2024, el nivel más alto en 35 años.