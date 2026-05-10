Sheinbaum felicita a las madres de México: ‘Que la felicidad que han sembrado regrese multiplicada’

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a las madres mexicanas por el 10 de mayo. (Foto: X de Claudia Sheinbaum)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este domingo reconocer y valorar el trabajo de cuidados de las madres mexicanas, a quienes dirigió un mensaje de felicitación este 10 de mayo, que en el país se celebra el Día de las Madres.

“Es tiempo de mujeres y nos toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días, pues es la mejor forma de amar, de agradecer y de construir un México más justo y más feliz para todas. Abrazo grande de corazón”, escribió Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

“Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen. Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman”, añadió.

El texto de la mandataria lo acompañó con una fotografía en la que ella, de espaldas, abraza a dos mujeres mayores en uno de sus actos públicos.

Condiciones sociales y económicas de las madres en México

A propósito de Día de las Madres 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó un reporte sobre las condiciones sociales y económicas de las madres mexicanas relacionado con temas como empleo, escolaridad, ingresos y uso del tiempo.

En el reporte, entre otros datos, se destacó que la actividad a la que más tiempo dedicaron las madres en el país fue la realización de quehaceres de su hogar, con un promedio de 20.5 horas semanales.

Le siguieron la atención o cuidado sin pago de manera exclusiva a niños, ancianos, personas enfermas o con discapacidad (17.3 horas) y el estudio o cursos de capacitación (10.3 horas).

¿Cuál es la situación conyugal de las madres mexicanas?

Además, según situación conyugal, en 2025, el 45.7 por ciento de las madres de 15 años y más se encontraban casadas y 23.6 por ciento estuvieron alguna vez unidas (separadas, divorciadas o viudas).

Le siguieron las madres que declararon estar en unión libre y las solteras (20.1 y 10.6 por ciento, respectivamente), reveló el Inegi en el marco de la conmemoración del Día de la Madre, este 10 de mayo.

De acuerdo con los datos sobre las características obtenidas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2025, residían en el país 54.9 millones de mujeres de 15 años y más.

El 71.5 por ciento de ellas había tenido al menos una hija o hijo nacido vivo a lo largo de su vida. Según grupo de edad, 5.2 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años había sido madre, y este porcentaje fue creciendo para cada grupo de edad hasta alcanzar 93.7 por ciento para el grupo de 60 años y más.

Con información de EFE y Quadratin