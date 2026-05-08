Celebrar el Día de las Madres en restaurantes gana fuerza en México

Salir a comer en restaurante se consolidó como una de las principales formas de celebrar el Día de las Madres en México. De acuerdo con una nueva investigación de OpenTable, el 74% de los mexicanos planea acudir a un restaurante para festejar esta fecha en 2026, mientras que el 92% considera que comer fuera es una parte importante de la celebración.

El estudio también reveló que el 38% de las madres y figuras maternas en México preferiría recibir como regalo una comida fuera con su familia, superando otras opciones como tener un día libre de tareas y pendientes, que obtuvo el 31% de las respuestas.

La tendencia se refleja en el comportamiento de las reservaciones. Según OpenTable, las comidas del Día de las Madres registraron un incremento de 26% año contra año durante 2025, confirmando la importancia que tienen los restaurantes como punto de encuentro para esta celebración.

Otro de los cambios observados es el crecimiento de las celebraciones multigeneracionales. El 68% de los mexicanos afirmó que acostumbra festejar con varias generaciones de la familia, mientras que los grupos de seis o más personas fueron los más populares en las reservaciones realizadas el año pasado, además de mostrar un crecimiento de 35% anual.

La investigación también apunta a un interés creciente por convertir la fecha en una experiencia de viaje. El 60% de los mexicanos considera viajar o reservar una noche fuera durante el fin de semana del Día de las Madres, porcentaje que sube a 64% entre las propias mamás. En paralelo, las reservaciones de viajeros crecieron 16% durante esta celebración en 2025.

En cuanto a hábitos de consumo, OpenTable detectó un crecimiento importante de los brunches. Aunque las 3:00 de la tarde fue el horario más popular para salir a comer durante el Día de las Madres, las reservaciones a la 1:00 p.m. crecieron 66% año contra año, reflejando un mayor interés por celebraciones más tempranas.

Por generaciones, los millennials encabezan la tendencia de celebrar en restaurantes, ya que el 79% aseguró que planea hacerlo este año, seguidos por la Generación Z con 77%.

“El Día de las Madres es una fecha clave en la cultura mexicana, y nuestra investigación confirma que el corazón de la celebración se ha mudado a la mesa de un restaurante”, comentó Juan Luis Reed. “Por eso lanzamos nuestra lista de los Top 50 Restaurantes para Salir a Comer, y así ayudar a los comensales en México a planear con anticipación y asegurar el lugar perfecto para celebrar a las mamás y figuras maternas en sus vidas”, añadió.

La investigación fue realizada por Ripple Research entre mil consumidores mexicanos que celebran el Día de las Madres y contempló respuestas de personas en las principales ciudades del país.