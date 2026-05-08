Liberan más boletos de BTS HOY: ¿A qué hora inicia la venta de entradas para los conciertos?

La fila de espera para comprar boletos de BTS se abre 30 minutos antes. (Foto: Shutterstock/ Imagen generada con IA Gemini)

¡ARMY, atención! Esto no es una broma. Luego del primer concierto de BTS en la Ciudad de México, Ocesa informó que hoy se liberan más boletos para los conciertos del ‘Arirang Tour’ en el Estadio GNP Seguros.

Esta es una de las últimas oportunidades para conseguir entradas para BTS, ya que la liberación se realizará hoy tanto para el concierto del sábado 9 de mayo como para el del domingo 10 de mayo.

Ocesa añadió que la liberación de boletos de este viernes se realizará únicamente en línea mediante la plataforma boletera Ticketmaster y que la cantidad de entradas que se pondrán a disposición del ARMY es limitada.

Este viernes se liberan más boletos para los conciertos de BTS. (Foto: Shutterstock).

Boletos para los conciertos de BTS: ¿A qué hora se liberan más entradas HOY?

La liberación de entradas para los conciertos de BTS comienza este viernes 8 de mayo a las 2:00 de la tarde. Ocesa compartió que, debido a la alta demanda y a la poca disponibilidad de boletos, se espera que estos se agoten rápidamente.

Por este motivo, recomendaron al ARMY ingresar a Ticketmaster con anticipación, en especial porque la fila de espera virtual se habilitará antes del inicio de la venta, de acuerdo con su comunicado.

“La sala de espera para la fila virtual se abrirá aproximadamente 30 minutos antes de la venta, por lo que recomendamos iniciar sesión y unirse rápidamente para estar listos”, señalaron.

Ingresar lo antes posible a Ticketmaster es muy importante, debido a que Ocesa afirma que los boletos se venderán bajo el esquema “primero en llegar, primero en ser atendido”.

¿Cómo conseguir un boleto de BTS en la liberación?

Para aumentar las posibilidades de conseguir uno de los boletos que Ticketmaster liberará este viernes, te recomendamos seguir estos pasos:

Inicia sesión en Ticketmaster antes de unirte a la fila virtual.

Registra un método de pago en la plataforma.

En punto de la 1:30 de la tarde ingresa a la venta de boletos (este es el link: https://www.ticketmaster.com.mx/bts-boletos/artist/2110227).

Elige la fecha a la que deseas asistir y únete a la fila virtual.

Una vez dentro, selecciona la zona y los asientos.

Procede al pago de las entradas.

Y listo.

Ten en cuenta que solo se puede comprar un máximo de cuatro boletos por persona; en caso de que adquieras más, corres el riesgo de que Ticketmaster los cancele sin una notificación previa.

¿Cuánto cuestan los boletos para BTS en el Estadio GNP Seguros?

Los boletos para ver a BTS tienen precios que van de mil 767 pesos, en las zonas más alejadas del escenario, hasta 13 mil 300 pesos, en los lugares más cercanos. Aunque los paquetes VIP cuestan más de 17 mil pesos.

La lista oficial de precios para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros es la siguiente:

1,767 pesos

2,840 pesos

4,476 pesos

4,948 pesos

8,010 pesos

8,482 pesos

8,953 pesos

13,330 pesos

Mapa del Estadio GNP para BTS. (Foto: www.ticketmaster.com.mx).

Los paquetes VIP (que incluyen beneficios como acceso al ensayo previo al show de BTS, un artículo exclusivo de regalo VIP, credencial y cordón VIP) tienen un precio de 17,782 pesos.