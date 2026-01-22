Precios OFICIALES para conciertos de BTS en México: ¿Cuánto cuesta un boleto en el Estadio GNP?

Ocesa anunció los precios de los boletos para BTS en México. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com / AP).

¡Al fin! Los precios oficiales para ver a BTS en México fueron revelados por Ocesa para las tres fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, programadas para mayo de 2026.

Las ARMY presionaron hasta el cansancio durante días en redes sociales y con poco más de cuatro mil solicitudes a la Procuraduría Federal del Consumidor para conocer detalles de la gira de BTS en México; a ello se sumó el exhorto de Profeco a Ocesa para dar la información completa a las personas consumidoras y avisar si habría tarifa dinámica.

Esta gira es la primera de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook como grupo completo desde 2022, cuando pausaron por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, por lo cual la expectativa de su regreso nos tiene como ‘Dynamite’.

La banda de pop coreana BTS regresa a los escenarios tras una ausencia de cuatro años. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

¿Cuánto cuesta un boleto para ver a BTS en México 2026?

Ocesa K-Pop reveló este jueves los rangos de precios de los boletos para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México (cargos incluidos):

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

$13,330 MXN

El cargo adicional por procesamiento de orden es de $50 MXN y se aplicará al momento de la compra.

Para los boletos VIP de BTS, el precio máximo es de $17,782 MXN, el cual para México incluye un boleto reservado premium, acceso al ensayo previo al show de BTS, un artículo exclusivo de regalo VIP, credencial y cordón VIP, oportunidad de compra de mercancía oficial antes del show, entrada anticipada al recinto, registro designado y personal VIP en el evento.

Además, la promotora confirmó que los precios no cambiarán durante la preventa ni la venta general.

La última vez que BTS estuvo en México fue en 2017, durante el KCON México 2017 en la Arena Ciudad de México. En ese entonces, las entradas se vendieron en un rango de 1,000 MXN a 4,500 MXN.

En tanto, en 2025 J-Hope trajo al país su gira en solitario al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde los costos fueron de 1,708 MXN a 6,710 MXN.

Precios de BTS World Tour 2026 en otros países

Antes de México, algunos países ya habían publicado sus tarifas oficiales para los conciertos del tour:

Corea del Sur (Goyang)

Sound Check: 264,000 wones (aprox. 3,189 MXN)

General R: 220,000 wones (aprox. 2,658 MXN)

General S: 198,000 wones (aprox. 2,392 MXN)

Japón (Tokyo Dome)

VIP: 45,000 yenes (aprox. 5,042 MXN)

SS: 35,000 yenes (aprox. 3,921 MXN)

S: 25,000 yenes (aprox. 2,801 MXN)

Mapa oficial del Estadio GNP para los conciertos de BTS

Ticketmaster reveló el mapa oficial de BTS en México el 18 de enero, pese a que tenía previsto anunciarlo hasta el día de la preventa con Membresía Army.

El mapa muestra que el show tiene el mismo escenario circular de 360 grados que en Corea del Sur y Japón. Esta configuración “sitúa al público en el centro de la experiencia”, explicó la empresa en Instagram. No hay zonas generales de pie, es decir, todos son asientos asignados.

Mapa del Estadio GNP para BTS. (Foto: www.ticketmaster.com.mx).

Fechas confirmadas de BTS en México 2026

Los conciertos del BTS World Tour 2026 en México son en el Estadio GNP Seguros los días: 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

BTS World Tour 2026 contempla 79 conciertos en 34 ciudades y acompaña el lanzamiento de su nuevo disco Arirang, previsto para el 20 de marzo de 2026.

El álbum es el primero desde Proof (2022), contará con 14 pistas y representa el regreso formal del grupo tras una pausa de casi cuatro años sin lanzamientos colectivos.

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como Billboard Hot 100 con temas como ‘Dynamite’ y ‘Butter’, y ha llevado el K-pop a estadios de gran formato a nivel global.

BTS también lanzará un nuevo álbum este año. (Foto: AP / Chris Pizzello)

Preventa y venta general de BTS en México

La venta de boletos se realiza exclusivamente a través de Ticketmaster y se divide en dos etapas:

Preventa con Membresía ARMY

Ticketmaster especificó que no se envían códigos de preventa, ya que el acceso se realiza con el número de membresía ARMY (BA + nueve dígitos), el cual desbloquea la compra.

Días 1 y 2: viernes 23 de enero de 2026 , de 9:00 a 21:59 horas

viernes , de Día 3: viernes 23 de enero de 2026, de 12:00 a 21:59 horas

Venta general

Sábado 24 de enero de 2026, a partir de 9:00 horas

