Las ARMY ganan: Ticketmaster revelará precios de BTS en México antes de la preventa

Ocesa informó que dará a conocer la lista oficial de precios para los shows de BTS un día antes de la preventa. (Foto: Shutterstock/ Imagen generada con Chat GPT)

Luego de días de presión de las ARMY en redes sociales y ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer los precios para ver a BTS en México, Ticketmaster cedió: los dará a conocer antes del inicio de la preventa, una medida que permitirá a seguidores del grupo planear con anticipación su acceso a la gira mundial BTS WORLD TOUR ARIRANG.

La información fue confirmada por Ocesa Kpop, promotora de los conciertos en el país, como parte de una actualización relacionada el cambio de fecha de la preventa de BTS. La expectativa es alta por el regreso de la banda surcoreana regresa a los escenarios con su primera gira global desde 2022 y con tres fechas programadas en Ciudad de México durante mayo de 2026.

El grupo coreano BTS regresa en 2026 con una gira y un nuevo álbum. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

¿Cuándo se publican los precios de los conciertos de BTS en México?

De acuerdo con el comunicado oficial de Ocesa Kpop, los precios de los boletos para BTS en México se harán públicos el jueves 22 de enero a las 9:00 a.m. (hora del centro), es decir, un día antes de que inicie la preventa exclusiva con membresía ARMY.

Este anuncio aplica únicamente para las presentaciones de BTS en el Estadio GNP Seguros, recinto que albergará los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026. La venta de boletos se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster.

Mapa oficial de BTS en el Estadio GNP de México. (Foto: Ticketmaster).

Fechas y horarios confirmados para la preventa ARMY MEMBERSHIP

El calendario de preventa para BTS en el Estadio GNP Seguros fue actualizado esta mañana tanto por BIGHIT MUSIC, a través de Weverse, como por Ocesa Kpop.

Según el comunicado de Weverse, la ARMY MEMBERSHIP PRESALE en México quedó establecida de la siguiente manera:

7 y 9 de mayo de 2026 : viernes 23 de enero, de 9:00 a.m. a 9:59 p.m. (hora local)

: viernes 23 de enero, de 10 de mayo de 2026: viernes 23 de enero, de 12:00 p.m. a 9:59 p.m. (hora local)

La venta general para las tres fechas iniciará el sábado 24 de enero a las 9:00 a.m. (hora local), sin modificaciones respecto al anuncio original.

Requisitos obligatorios para acceder a la preventa de BTS

Ocesa Kpop reiteró que solo las personas que cuenten con ARMY MEMBERSHIP vigente y registro previo podrán ingresar a la fila virtual de Ticketmaster durante la preventa.

Entre los requisitos técnicos obligatorios destacan:

Contar con un número de ARMY MEMBERSHIP de 9 dígitos , que inicia con BA

, que inicia con El correo electrónico del Weverse ID debe coincidir con el correo registrado en la cuenta de Ticketmaster

La promotora advirtió que, en caso de que los correos no coincidan, “no podrás ingresar a la fila virtual”.

BTS regresa a México como parte de una gira mundial de 79 conciertos

Las fechas en Ciudad de México forman parte de la gira global BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que contempla 79 conciertos en 34 ciudades de Asia, Europa, Norteamérica y América Latina.

El tour arrancará el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur y llegará posteriormente a Japón y Norteamérica. En México, BTS se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo, antes de continuar por ciudades como Los Ángeles y Chicago.

En Europa, el grupo actuará en París, Londres y Madrid, donde se presentará el 26 y 27 de junio de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano. En América Latina, además de México, están confirmadas fechas en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Sao Paulo, con conciertos entre octubre y finales de ese mes.

La gira coincide con el lanzamiento de ARIRANG, nuevo disco de BTS, previsto para el 20 de marzo de 2026, el primero como grupo completo desde Proof (2022).

Este regreso marca la reanudación formal de las actividades del grupo tras la conclusión del servicio militar obligatorio, que mantuvo suspendidas sus actividades conjuntas. El último integrante en completarlo fue Suga, en junio pasado.

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas internacionales como el Billboard Hot 100 con canciones como Dynamite y Butter, y ha llevado el k-pop a estadios de gran formato en Estados Unidos, con una audiencia acumulada de más de cuatro millones de espectadores en distintas plataformas durante su gira Permission to Dance on Stage.

Con información de EFE