Boletos para BTS en la CDMX: Paso a paso para comprar entradas en el Estadio GNP Seguros

Para acceder a la preventa de BTS, debes contar con tu Membresía ARMY; te explicamos cómo tramitarla en línea. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

¿Permission to Dance? El momento que todas las ARMY estaban esperando por fin llegó: ¡BTS anunció conciertos en la Ciudad de México! Y lo mejor es que los intérpretes de ‘Butter’ no solo programaron una fecha, sino tres.

Los conciertos de BTS en la Ciudad de México se realizarán en el Estadio GNP Seguros, un recinto que las fans de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook —quienes estarán presentes en la gira— iluminarán con sus Army Bombs.

Aunque los shows se realizarán hasta mayo, tal como sucedió con otros conciertos muy esperados en el Estadio GNP Seguros, como los de Shakira y Bad Bunny, la preventa y venta de boletos para BTS comenzará muy pronto.

Boletos para BTS 2026: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para el Estadio GNP?

Los conciertos que BTS dará en la Ciudad de México se realizarán entre la primera y la segunda semana de mayo, en las siguientes fechas: 7, 9 y 10 de mayo de 2026, en el Estadio GNP Seguros.

En el comunicado en el que dieron a conocer cuándo serán los shows, BTS informó que la preventa de boletos comenzará el jueves 22 de enero. Esta iniciará a las 9:00 de la mañana mediante Ticketmaster.

Fecha: jueves 22 de enero de 2026

jueves 22 de enero de 2026 Hora: 9:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

9:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Dónde: Ticketmaster

La preventa de entradas se extenderá hasta las 10:00 de la noche del 22 de enero en la plataforma boletera. Para acceder a la venta anticipada es necesario hacer un registro previo.

Preventa de boletos para BTS: ¿Cómo registrarse para acceder a la venta anticipada?

Aunque BTS sí contará con una preventa especial para todas aquellas ARMY que los han seguido desde el lanzamiento de ‘No More Dream’, esta será exclusiva para las personas que cuenten con una membresía en Weverse: la ya conocida ARMY Membership Global y previamente deben hacer un registro.

La inscripción, con tu número de ARMY Membership, está disponible desde este martes 13 de enero hasta el domingo 18 de enero, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

La Membresía BTS ofrece diferentes beneficios, como preventas exclusivas para conciertos. (Shutterstock/Gemini IA)

Si no sabes cómo obtener la ARMY Membership, solo debes suscribirte a través de la plataforma Weverse Shop, en donde encontrarás disponible la membresía global que funciona para las fans de México. Esta tiene un costo aproximado de entre 350 y 450 pesos mexicanos en 2026.

Cuando tengas tu membresía lista y activa, debes realizar los siguientes pasos para registrarte en la preventa de boletos para BTS. Este paso es vital, ya que, de lo contrario, no podrás acceder a la venta anticipada.

Del 13 de enero y hasta las 5:00 de la tarde del domingo 18 de enero, ingresa al registro para la preventa en Weverse en el sitio web: https://fanevent-v2.weverse.io/events/2666e90bfdcb/apply/form.

Coloca los nueve dígitos de tu membresía.

Ingresa los datos que se solicitan y listo.

Hacer el registro no te garantiza un boleto para el concierto; únicamente te permite acceder a la preventa. Considera que, si no realizas el registro en tiempo y forma, no podrás comprar los boletos el 22 de enero.

Paso a paso: ¿Cómo comprar boletos para BTS en Ticketmaster?

El 22 de enero, cuando se realice la preventa de entradas, deberás ingresar a Ticketmaster poco antes de las 9:00 de la mañana para formarte en la fila virtual. Para maximizar tus posibilidades de conseguir boletos, sigue estos pasos:

Antes de que comience la preventa, accede a tu cuenta de Ticketmaster y registra un método de pago.

Entra a la plataforma minutos antes de las 9:00 de la mañana del 22 de enero.

Una vez que estés en la fila virtual no actualices la página, de lo contrario perderás tu lugar.

Cuando accedas, para desbloquear las entradas, ingresa los nueve dígitos de tu membresía .

. Elige tus asientos y confirma tu compra.

Ingresa los datos de pago.

Realiza el pago de los boletos.

¡Mucho ojo! Para poder comprar las entradas para BTS, el correo de tu membresía debe ser exactamente el mismo que usas en Ticketmaster; de lo contrario, no tendrás acceso a la preventa.

BTS estará en México como parte de su gira mundial. (Foto: AP, Chris Pizzello / IA Gemini / @BIGHIT_MUSIC)

“Si ya eres miembro y tus correos electrónicos no coinciden, actualiza tu e-mail de Ticketmaster antes del 18 de enero”, explica el comunicado de BTS. La venta general de entradas comenzará el sábado 24 de enero a las 9:00 de la mañana.