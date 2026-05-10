⁠¿Quién creó el rifle AK-47, una de las armas más usadas en el mundo y por los cárteles mexicanos?

El AK-47 se volvió una de las armas más reconocidas de la historia y forjó la historia de decenas de países a donde llegó.

Existen objetos que, por su importancia, pueden usarse para narrar la historia del mundo. Uno de ellos es el fusil AK-47, un arma de asalto automática creada por el general soviético Mijaíl Kaláshnikov (1919-2013), que moldeó el curso de la segunda mitad del siglo XX, años marcados por levantamientos guerrilleros, revoluciones y contrainsurgencias.

“Iba a convertirse en una de las armas más letales de la guerra y del terrorismo”, describió el historiador Josep Fontana en su libro 'El Siglo de la Revolución’.

De Angola a Vietnam, pasando por Argelia y Afganistán o de Cuba a México, el AK-47 rápidamente demostró su alta fiabilidad y resistencia a todo tipo de condiciones climáticas.

Su apariencia indistinguible se volvió parte de la cultura popular: un rifle de apenas 4 kilos, con una estructura alargada, un distintivo cargador curvo que sobresale hacia abajo y que combina metal oscuro con piezas de madera o materiales sintéticos.

El AK-47, un hijo de la Segunda Guerra Mundial

El origen del rifle AK-47 se remonta a 1942, cuando el general Mijaíl Kaláshnikov, un hombre que provenía de un linaje de campesinos y que se desempeñaba como mecánico de tanques, se recuperaba en un hospital de heridas sufridas en un combate de la Segunda Guerra Mundial.

El sitio oficial de Kalashnikov Group, empresa que fabrica el rifle, explica que, durante su estancia en aquel lugar y al conversar con otros soldados, Mijaíl se dio cuenta de que las carabinas soviéticas eran anticuadas, difíciles de usar y que la fabricación de un fusil más refinado podría ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Kalashnikov a sus 90 años, al recibir una de las múltiples condecoraciones que recibió a lo largo de su vida por la creación del AK-47. (Archivo histórico del Kremlin)

Kaláshnikov entendió que la historia pedía una nueva clase de arma y decidió que él la fabricaría y llevaría su nombre.

El hombre se recuperó y trabajó en diferentes prototipos. Tras varios intentos que no convencían a su gobierno, siete años después finalmente vio la luz la Automat Kalashnikova 1947 o AK-47.

“La simpleza y confiabilidad de mis armas son el secreto de mi éxito. Yo no conocía el mercado, mi objetivo era proteger las fronteras de mi país”, dijo el inventor en 2009, cuando cumplió 90 años, en una entrevista para la BBC.

En 1949, el Ejército Rojo lo adoptó y comenzó su fabricación en masa. Fue el mismo año en que, según describe Fontana, varios acontecimientos daban un nuevo sentido a la Guerra Fría: la formación de la OTAN, la división de Alemania y la explosión de la primera bomba atómica soviética.

Rifle Ak-47, un símbolo de terror y de revolución

El AK-47 se volvió el fusil de asalto predilecto del Pacto de Varsovia, un acuerdo entre la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania para hacer frente a Occidente.

La presencia del Kalashnikov automático se extendió por el mundo y, en selvas y desiertos, miles de personas disputaban sus visiones del mundo cargando a sus espaldas aquellos “cuernos de chivo”.

Un soldado del Viet Cong se encuentra bajo una bandera de su guerrilla portando su fusil AK-47. (Archivo Nacional de EU)

Sin embargo, la imagen del rifle también se volvió inseparable de la historia del terrorismo. Osama bin Laden, líder de Al-Qaeda, solía aparecer siempre con la escopeta soviética.

Se estima que, hasta la fecha, se han producido 100 millones de AK-47 y que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas.

El AK-47 en México: un arma de resistencia y contrainsurgencia en Chiapas y del narco

México no es ajeno a esta historia. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas empuñando las AR-15, de fabricación estadounidense, y las AK-47, en una insurrección que visibilizó el olvido de las comunidades indígenas.

Para 1997, aquellos fusiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas llegaron a manos de grupos paramilitares que operaban en la zona para contener el estallido social, según denuncias del Subcomandante Marcos.

El 22 de diciembre de aquel año, en la comunidad de Acteal, un grupo paramilitar utilizó al menos dos AK-47 para asesinar a 45 indígenas tzotziles, entre quienes se encontraban cuatro mujeres embarazadas y 15 niños, según notas periodísticas de aquella época y las investigaciones de la entonces PGR.

Los AK-47 también marcan la historia del narcotráfico en México y, todavía hoy, grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) poseen en su arsenal algunas versiones.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el funeral de Mijaíl Kalashnikov, creador del AK-47, en 2013. (Archivo histórico del Kremlin)

Aunque se han fabricado armas más modernas y letales, el Kaláshnikov no ha dejado de tener presencia en el globo y de ser protagonista de la historia reciente.

En Venezuela, el AK-47 es fundamental para el arsenal del ejército bolivariano. Incluso en 2025 la empresa rusa Rostec abrió en una fábrica de municiones en Aragua

El 20 de marzo, el Gobierno de Cuba entregó un fusil AKM, versión moderna del AK-47, al trovador Silvo Rodríguez, de 76 años, quien ante las amenazas constantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir en la isla, pidió un arma para defender la Revolución Cubana.

Kalashnikov —que sí alcanzó a ver el impacto de su fusil, pues murió en 2013, a los 94 años— tuvo sentimientos encontrados sobre su creación.

En una carta dirigida al patriarca de la iglesia ortodoxa Cirilo I, se cuestionaba: “Mi dolor espiritual es insoportable. Sigo haciéndome la misma pregunta sin resolución: si mi rifle le quitó la vida a personas, ¿podría ser que yo sea culpable de esas muertes, aun cuando fueran enemigos?”