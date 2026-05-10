Liga MX Pumas vs. América EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver la vuelta de Clásico Capitalino?

El Clásico Capitalino define el último boleto para las semifinales del Clausura 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, EFE, Pumas UNAM, Club América).

Pumas y América definen el último boleto a semifinales en los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, luego del 3-3 en la ida de la serie en el Estadio Banorte.

El duelo de vuelta se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, donde los felinos avanzan con cualquier empate gracias a su posición en la tabla general.

El equipo dirigido por el entrenador Efraín Juárez llega con ventaja deportiva tras terminar como líder del torneo, mientras que las ‘Aguilas’ de André Jardine están obligadas a ganar como visitantes para mantenerse con vida en la Liguilla.

La serie de Clásico Capitalino quedó abierta después de un partido con seis goles, dos penales y lesiones sensibles para el conjunto azulcrema.

Las 'Águilas' del América empataron 3-3 ante los Pumas de la UNAM, en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX en el Estadio Banorte. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Pumas vs. América: Horario y transmisión del partido de cuartos de final de vuelta

El partido de vuelta entre Pumas y América por los cuartos de final del Clausura 2026 se disputa este domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

Partido: Pumas vs. América

Pumas vs. América Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Domingo 10 de mayo de 2026 Horario: 19:15 horas (tiempo del centro de México)

19:15 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Olímpico Universitario

Olímpico Universitario Transmisión : Canal 5, Azteca 7 (TV abierta), TUDN (TV de paga) y ViX (streaming)

: Canal 5, Azteca 7 (TV abierta), TUDN (TV de paga) y ViX (streaming) Situación de la serie: 3-3 global

Con el empate global, América necesita ganar por cualquier marcador para clasificar a semifinales. Pumas avanza con empate o victoria debido a que terminó primero en la fase regular, mientras que los azulcremas concluyeron octavos.

Pumas tiene 'ventaja', pues cualquier empate les da el pase. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

¿Cómo quedó la ida entre América y Pumas en Liga MX?

La ida de los cuartos de final de la Liga MX dejó uno de los partidos más intensos del Clausura 2026. Pumas tomó ventaja desde el minuto 5 con un gol del brasileño Juninho tras un error en la salida del América.

Isaías Violante empató para las ‘Águilas’ al minuto 13, pero antes del descanso Uriel Antuna volvió a adelantar a los universitarios después de un rebote concedido por Rodolfo Cota. Ya en el segundo tiempo, Jordan Carrillo marcó el 3-1 con un disparo desde fuera del área que dejó inmóvil al arquero americanista.

El América reaccionó en la recta final. Henry Martín descontó al 78 por la vía penal tras una falta sobre Rodrigo Dourado revisada en el VAR. Minutos después, Alejandro Zendejas convirtió otro penal para sellar el 3-3 definitivo.

El encuentro representó apenas el tercer empate 3-3 en la historia del Clásico Capitalino en fases finales. Además, la ida de los cuartos de final acumuló 16 goles, la cifra más alta en partidos de ida desde el Apertura 2019.

América va por la victoria. FOTO: GRACIELA LÓPEZ HERRERA/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

El guardameta Keylor Navas rechazó que Pumas llegue como favorito pese a la ventaja deportiva. “Luego del partido de ida, sabemos que ellos como nosotros tenemos las mismas opciones de clasificar a la semifinal”, afirmó el costarricense en conferencia previa al encuentro.

El exarquero del Real Madrid también pidió mantener la concentración pese al liderato conseguido en la fase regular.

“Nosotros lo tenemos claro, somos conscientes de lo que tenemos que hacer y lo primero es respetar al rival, trabajar con humildad y sacrificio para conseguir el pase a semifinal apoyados por nuestra afición”, señaló.

La serie también ha dejado actuaciones destacadas a nivel individual. Henry Martín llegó a 12 goles en cuartos de final y se colocó como el séptimo máximo anotador histórico de esta ronda en la Liga MX.

Además, el delantero americanista alcanzó 15 goles en liguillas con el América, cifra que lo ubica como el segundo mejor anotador del club en fases finales, solo detrás de Zaguinho.

Kaylor Navas, portero de Pumas, es uno de los jugadores a seguir. FOTO: GRACIELA LÓPEZ HERRERA/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

América llega con bajas importantes para enfrentar a Pumas

El empate dejó consecuencias para el América en la zona defensiva. El club informó que el uruguayo Sebastián Cáceres sufrió “una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular” después de recibir un golpe en el rostro durante el segundo tiempo del partido de ida.

El central fue retirado del estadio en el carrito de emergencias luego de ser evaluado por el protocolo de conmoción cerebral. América señaló que el tiempo de recuperación dependerá de su evolución médica.

El colombiano Cristian Borja también quedó lesionado tras abandonar el encuentro por molestias en la rodilla derecha. El club confirmó una lesión en el ligamento colateral medial, situación que lo pone en duda para lo que resta de la liguilla.

Las bajas se suman a otros problemas físicos reportados previamente en el plantel azulcrema, incluido el delantero uruguayo Brian Rodríguez y el colombiano Raúl ‘Pantera’ Zúñiga.

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