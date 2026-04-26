‘Me da miedo que le peguen’: La historia de amor de Alana Flores y su novio Sebastián Cáceres, jugador del América

Alana Flores y Sebastián Cáceres tienen una mediática relación de las redes sociales. La streamer se ha convertido en una de las boxeadoras de eventos no profesionales —como Supernova Strikers: Génesis—, en donde ha sido acompañada en el proceso por su novio.

“Siempre (me pongo nervioso) porque no quiero que le peguen”, dijo Cáceres a los medios en la presentación de Supernova 2026. “Veo siempre que se prepara mejor que todas, es consecuencia de lo que hace”, expresó sobre sus peleas.

¿Cómo empezó el noviazgo de Alana y Sebastián Cáceres?

Alana Flores y Sebastián Cáceres empezaron a salir hacia finales de 2024, cuando la regiomontana ya estaba inmiscuida en el medio del boxeo de creadores de contenido y él ya jugaba para el Club América.

Cáceres no es mexicano. Nacido en Montevideo, el defensor central se formó en las fuerzas básicas del Liverpool FC uruguayo, pero en 2020, con 20 años, llegó al nido de las ‘Águilas’.

Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los pilares que le dieron el tricampeonato a las ‘Águilas’. Esto no solo lo llevó a ser uno de los zagueros más confiables en la Liga MX, sino que también le ha valido convocatorias a la selección de Uruguay, con la que sueña jugar su primer Mundial en 2026.

Sin embargo, las cosas se salieron de control antes de que tuvieran algo estable, pues se filtró que estaban saliendo juntos. “La primera vez que nos filtraron, era la segunda vez que nos veíamos y fuimos a cenar”, explicó Alana en una ocasión.

En febrero de 2025, Alana y Cáceres hicieron oficial su relación. Desde entonces, han aparecido juntos en múltiples ocasiones y se han apoyado en sus proyectos: Alana aparece constantemente en donde juega el América y el futbolista en los proyectos de la streamer, que van desde eventos de boxeo hasta sus equipos en la Queens y Kings League.

Esto, pese a que Alana Flores es aficionada de los Rayados de Monterrey. Sin embargo, ha asegurado que apoya a su novio en lo que haga e, incluso, que se mudaría con él si tiene que ir a jugar a otra liga del mundo.

“Cómo no apoyar a tu pareja”, dijo en entrevista con David Faitelson. “Ya debería (jugar en Europa), yo me iría a donde él fuera... A veces (es difícil ser novia de un futbolista), pero el mundo de redes es aparte del mundo personal; eso no afecta nuestra relación. Es la más bonita y estable que jamás he tenido. Yo tenía otro concepto de los futbolistas, pero él me ha demostrado lo contrario”.

Además, la streamer fue cuestionada sobre la posibilidad de llevar la relación un poco más allá y casarse con el futbolista. Ambos tienen agendas muy apretadas y viajes constantes; sin embargo, adelantó que pensarían en una posible boda una vez que pase el Mundial de 2026.

Alana Flores en Supernova Strikers Génesis 2026. (Foto: Cortesía Netflix)

Si bien Cáceres no había sido considerado en los últimos meses por la Selección de Uruguay, en la última Fecha FIFA fue llamado por Marcelo Bielsa, en donde fue suplente ante Inglaterra y jugó 45 minutos ante Argelia. En total, ha disputado 23 encuentros como internacional, donde acumula una asistencia y una tarjeta amarilla en casi 1,600 minutos con la playera ‘celeste’.