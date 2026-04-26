Cartelera musical de Supernova 2026: Carín León y TODOS los artistas que dan show en vivo

La cartelera de Supernova Strikers Génesis no solo incluye peleas de boxeo entre influencers, también conciertos entre las pausas de algunos combates, para que también se escuche la música y no solo la campana. Uno de los artistas principales es Carín León.

El evento cuenta con peleas como la de Alana Flores vs. Flor Vigna y la de Karely Ruiz vs. Kim Shantal, dio un susto al desmayarse durante la sesón de entrenamiento de Supernova 2026.

Además, la edición actual estuvo marcada por cambios en los combates, siendo el más reciente el de Milica vs. Arigeli, la influencer canceló su participación de último momento porque presentó problemas de salud como vómitos y mareos.

¿Qué artistas se presentan en Supernova 2026?

Se confirmó la participación de algunos cantantes para Supernova Strikers 2026. Los asistentes disfrutan de diferentes géneros, principalmente el regional mexicano y el urbano.

El espectáculo principal está a cargo de Carín León, pero también se confirmó la presentación del cantante Ozuna y de Óscar Maydón, exponente de los corridos tumbados.

¿Cuáles son los horarios de los conciertos en Supernova Strikers Génesis 2026?

Los horarios confirmados para las diferentes presentaciones musicales para Supernova son los siguientes:

Óscar Maydón: 7:30 p.m.

Ozuna: 8:30 p.m.

Carín León: 9:30 p.m.

Todos los horarios se encuentran en el tiempo del centro de México.

Carin León en Supernova: ¿Quién es el cantante de regional mexicano?

La voz de Carín León es la principal para amenizar la noche llena de combates de boxeo entre influencers.

Es un cantante y compositor mexicano originario de Hermosillo, Sonora, que se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música regional mexicana contemporánea.

Su carrera comenzó dentro de agrupaciones, pero fue como solista donde encontró un estilo propio que mezcla géneros como el regional, el norteño, la banda e incluso toques de country y pop, lo que le ha permitido conectar con audiencias más amplias dentro y fuera de México.

El intérprete ha destacado por su voz potente y su capacidad para transmitir emociones en canciones que abordan el desamor, la fiesta y la vida cotidiana. Temas como “Tú”, “Primera Cita” y “Según Quién” se han convertido en éxitos. Recientemente colaboró en una canción de rock con el grupo The Warning.

Carin León es el artista principal para Supernova. (Foto: Cortesía Netflix).

¿Dónde y a qué hora ver Supernova 2026?

La transmisión de Supernova Strikers es a través de dos sitios diferentes, la primera es a partir de las 4:00 p.m. del tiempo del centro de México en la cuenta oficial de YouTube del evento, donde pasan la pelea de Milica contra una rival aún por anunciar tras la baja de Ari Geli, y la alfombra roja, para luego cortarla.

La emisión continúa en la señal de Netflix a partir de las 7:00 p.m. (del centro de México), donde continúarán los combates y las presentaciones musicales.

Cartelera completa de Supernova 2026: ¿Cuáles son los combates?

La cartelera completa de Supernova 2026 contempla 6 combates, donde la pelea de Alana Flores vs. Flor Vigna es la estelar y la de Milica sufrió cambios.