Estados Unidos reembolsa 22 mil millones de dólares de aranceles de Trump, compensando ingresos aduaneros

El Tesoro estadounidense reembolsó casi 22 mil millones de dólares en ingresos arancelarios recaudados de los importadores en mayo, la primera tanda de reembolsos de este tipo desde que el Tribunal Supremo anulara un componente importante de la política comercial del presidente Donald Trump.

Según un comunicado del Departamento del Tesoro publicado el miércoles 10 de junio, la cantidad era aproximadamente igual a los aranceles recaudados durante el mes, lo que significa que los reembolsos prácticamente anularon los ingresos por aranceles del gobierno.

La administración comenzó a procesar los reembolsos en abril, luego de que la Corte Suprema dictaminara que el presidente Donald Trump no tenía autoridad para imponer aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Sin embargo, el alcance final de los reembolsos sigue siendo incierto, luego de que la administración apelara una orden judicial para reembolsar a todos los importadores que pagaron los 166 mil millones de dólares recaudados bajo la autoridad de la IEEPA.

Los ingresos netos procedentes de los derechos de aduana fueron ligeramente negativos, en torno a los 42 millones de dólares, algo que no ocurría desde que se tienen en cuenta los datos del Tesoro recopilados por Bloomberg desde 2015.

Cuando se le preguntó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre el caso del reembolso de los aranceles durante una audiencia en el Congreso la semana pasada, dijo que el dinero se devolvería a las empresas que importaron los productos sujetos a aranceles.

En general, el déficit comercial se redujo a 1.25 billones de dólares durante los primeros ocho meses del año fiscal, lo que representa una disminución del 9 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.

Los ingresos procedentes de los aranceles, que alcanzaron su punto máximo en octubre, aportaron una cantidad significativa a las arcas del Tesoro durante el ejercicio fiscal de 2025, lo que se tradujo en el menor déficit en tres años. Bessent ha declarado que los ingresos recaudados mediante los aranceles impuestos con otras facultades generarán la misma cantidad en las arcas del gobierno en 2026, pero algunas de esas medidas aún no se han implementado por completo.

En mayo, Estados Unidos pagó 133 mil millones de dólares en intereses sobre su deuda, lo que supone un aumento del 44 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. La recaudación de impuestos sobre la renta de las personas físicas, sumada a las contribuciones a la Seguridad Social y Medicare, aumentó a 286 mil millones de dólares en mayo, frente a los 247 mil millones del año pasado, mientras que la recaudación de impuestos sobre las empresas disminuyó un 67 por ciento.

Según las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, se espera que el déficit estadounidense aumente durante todo el año fiscal. Este organismo independiente indicó en su informe de febrero que el déficit alcanzaría los 1.85 billones de dólares en el año fiscal 2026 y los 1,89 billones de dólares en 2027.