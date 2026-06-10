Nuevo embajador de México en EU reacciona a amenaza de Trump contra el T-MEC: ‘Cabeza fría ante todo’

Roberto Lazzeri aseguró que México debe convencer de que aporta competitividad y valor a la región. (Foto: Cuartoscuro)

El nuevo embajador de México ante Estados Unidos, Roberto Lazzeri, aseguró este miércoles 10 de junio que hay que “tener cabeza fría” ante las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que no está obligado a ratificar el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

“La presidenta lo dice, ‘cabeza fría’ ante todo, lo que sí sabemos es que hay una negociación la semana que entra, hay una segunda ronda, una tercera ronda en julio”, dijo a medios de comunicación.

Aseguró que el equipo de México sigue trabajando. “Al final tenemos que hacer esa labor de convencimiento de que el tratado es conveniente para los tres países”, indicó tras ser ratificado por el Congreso de México.

Lazzeri: Plan México demuestra que el país no depende tanto de las importaciones

Roberto Lazzeri aseguró que México debe convencer de que aporta competitividad y valor a la región, que es más fuerte con el tratado.

Sobre todo cuando el propio Estados Unidos ya está viendo problemas inflacionarios por su política de aranceles.

Destacó con el Plan México se está apostando a tener más resiliencia y no depender tanto de las importaciones, y es algo en lo que Estados Unidos coincide.

“Es la narrativa que trae la intención estadounidense, cómo traemos más trabajo, más manufactura, más producción acá. Quizá todavía no nos ponemos de acuerdo en cómo llegar ahí, pero lo que queremos los tres países es que las cosas se produzcan más acá, que el valor agregado se quede acá y que haya mejores salarios”, indicó el nuevo embajador de México en Estados Unidos.

Se le cuestionó sobre la acusación del Departamento de Justicia contra 10 funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Es un proceso que está corriendo, la extradición es un tema bilateral. Se ha pedido información adicional, estamos en ese proceso y habrá que esperar. Más bien estamos esperando respuesta del Departamento de Estado”.