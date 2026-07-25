FGR halla segunda ‘minirefinería’ en Reynosa, Tamaulipas; aseguran 109 mil litros de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR) localizó una refinería clandestina en una zona rural de Reynosa, Tamaulipas; este sería el segundo predio asegurado con las mismas características en un fin de semana.

En el lugar, las autoridades localizaron 109 mil 400 litros de hidrocarburos, utensilios para el almacenamiento y tractocamiones para la transportación.

De acuerdo con el diario Reforma, en el lugar se encontraron tres tanques de almacenamiento, similares a los utilizados en instalaciones de refinación autorizadas, aunque no se reveló la capacidad de estos.

En tanto, la FGR no confirmó la detención de alguna persona vinculada con las actividades delictivas. Se detalló que en el lugar estaba instalado un sistema de videovigilancia con una antena de transmisión.

La ubicación del inmueble no fue compartida, tampoco detalles sobre el alcance de las instalaciones clandestinas o si esta estaría vinculada con la hallada días previos.

Campaña contra el huachicol

Los hallazgos ocurren en medio de la campaña de las autoridades federales contra el huachicol. Tamaulipas es el centro estratégico de la red de huachicol fiscal, en la que participa Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California.

De acuerdo con la FGR, el esquema criminal consistía en pasar miles de litros de gasolina o diésel sin ser reportados, de modo que evadían el pago de impuestos. Esto se realizó en contubernio de autoridades aduaneras en diversos puntos de Tamaulipas para autorizar el paso de mercancía con documentación engañosa.

El combustible que llegaba desde Estados Unidos y pasaba la frontera sin dificultad a Tamaulipas era distribuido principalmente a Coahuila, Durango y Zacatecas, según informó la titular de la FGR, Ernestina Godoy.

El esquema del huachicol fiscal no solo apunta al exgobernador de Baja California; existen antecedentes de diversas redes que operaron en paralelo, pero hasta ahora no hay una confirmación oficial de que exista un vínculo directo con otros casos detectados desde 2025.

El entramado criminal quedó al descubierto en marzo de 2025, cuando las autoridades mexicanas aseguraron un buque con 10 millones de litros de hidrocarburo en un puerto de Tampico, Tamaulipas.

La razón detrás de por qué ese estado aparece vinculado en varios casos de huachicol fiscal es que comparte frontera con Texas, donde se adquiere el combustible directamente con empresarios estadounidenses, y goza de accesos marítimos y férreos para su transportación de un país a otro.

Sin embargo, se desconoce si las refinerías clandestinas localizadas este fin de semana en Reynosa, Tamaulipas, estarían vinculadas a una célula del crimen organizado o empresarios involucrados en el huachicol.