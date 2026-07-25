Presidenta Sheinbaum logra reapertura a la exportación de ganado; Sonora será el primer estado: Durazo

El gobernador Durazo nformó que el próximo 24 de agosto se reanudará el cruce de ganado por la estación Agua Prieta, Sonora-Douglas, Arizona.

Hermosillo, Sonora; 24 de julio de 2026.- Sonora será el primer estado del país en reanudar la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lograra la reapertura de la frontera para esta actividad, anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal informó que, a partir del próximo 24 de agosto, se reanudará el cruce de ganado por la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora-Douglas, Arizona, convirtiendo a la entidad en la primera del país en restablecer este importante flujo comercial, en beneficio de miles de familias ganaderas y de una de las actividades económicas más representativas de Sonora.

“Quiero compartirles que, como resultado de las negociaciones encabezadas por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para la reapertura de la frontera a la exportación de ganado mexicano, ya tenemos confirmado que el próximo 24 de agosto se abrirá la frontera de Agua Prieta-Douglas para la exportación de ganado de Sonora hacia Arizona. Las gestiones del Gobierno de México continuarán para lograr la reapertura de los demás puntos fronterizos del país, pero hoy podemos compartir esta excelente noticia para las y los ganaderos sonorenses”, expresó el gobernador.

Durazo Montaño reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por encabezar las gestiones que hicieron posible este acuerdo con las autoridades estadounidenses, al señalar que la reapertura representa un paso decisivo para fortalecer al sector pecuario nacional y devolver certidumbre a las y los productores sonorenses.

Asimismo, destacó que Sonora cuenta con las condiciones sanitarias y la infraestructura necesaria para iniciar este proceso de reapertura, gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno de México, el Gobierno de Sonora, las autoridades sanitarias y el sector ganadero, así como a las inversiones realizadas para fortalecer la estación cuarentenaria de Agua Prieta.

El gobernador señaló que las gestiones del Gobierno de México continuarán para lograr la reapertura gradual de los demás cruces fronterizos para la exportación de ganado, con la expectativa de que otros puntos de la frontera Sonora-Arizona sean autorizados conforme avancen las evaluaciones sanitarias.

Antes del cierre de la frontera, Sonora exportaba alrededor de 320 mil cabezas de ganado al año, mientras que México comercializaba aproximadamente 1.2 millones de cabezas hacia Estados Unidos, mercado que representa el principal destino de la producción pecuaria nacional.

Con esta reapertura, Sonora refrenda su liderazgo como referente nacional en la exportación de ganado en pie y fortalece una actividad estratégica para el desarrollo económico del estado, al tiempo que el Gobierno de Sonora continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México para preservar el estatus zoosanitario de la entidad y consolidar la recuperación total de las exportaciones.