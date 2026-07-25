VIDEO: Auto impacta contra Plaza Sendero La Fe en Apodaca; conductor intenta huir y desata persecución

Un hombre fue detenido tras impactar con una camioneta la entrada a Plaza Sendero La Fe en Apodaca, Nuevo León.

Un hombre de 38 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de ingresar con una camioneta al interior de la Plaza Sendero La Fe, donde causó cuantiosos daños materiales y provocó momentos de pánico entre trabajadores y clientes. Posteriormente, desató una intensa persecución policial.

Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado, cuando el conductor de una camioneta Ford F-150 roja, con placas del estado de Durango, irrumpió por uno de los accesos principales del centro comercial ubicado sobre la avenida Miguel Alemán, a la altura de la avenida Teléfonos.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto, identificado como Mario ‘N’, recorrió varios metros dentro de la plaza, impactando la fachada principal y destruyendo cristales, marcos de aluminio, bancas, jardineras, islas comerciales y diverso mobiliario, antes de intentar escapar por la salida sur del inmueble.

Guardias de Proximidad que patrullaban la zona iniciaron una persecución inmediata. Al considerar que el conductor representaba un riesgo para la población, los oficiales realizaron disparos dirigidos a los neumáticos de la camioneta con el objetivo de impedir su huida y evitar que continuara poniendo en peligro a otras personas.

Así detuvieron a conductor tras persecución en Apodaca

La persecución concluyó en la parte posterior del centro comercial, donde los policías bloquearon el paso con una patrulla. El conductor embistió la unidad oficial en un último intento por escapar, pero finalmente fue sometido y detenido por los elementos municipales.

Durante la revisión del vehículo, los agentes localizaron una réplica de arma de fuego, situación que elevó el nivel de alerta durante el operativo. Hasta el momento, las autoridades no han informado si el detenido se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia o si existía un motivo específico para irrumpir en el centro comercial.

Como saldo del incidente, dos policías municipales resultaron con lesiones menores tras el impacto de la patrulla, mientras que una mujer fue atendida por paramédicos al sufrir una crisis nerviosa a consecuencia de los hechos. No se reportaron personas atropelladas ni lesionadas entre los visitantes de la plaza.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Apodaca mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del incidente, cuantificar los daños ocasionados y establecer si el hombre está relacionado con otros hechos delictivos.