Percepción de inseguridad en NL repunta con Samuel García: ¿Qué pasó con San Pedro Garza y Apodaca?

La percepción de inseguridad aumentó en dos de los principales municipios de Nuevo León, a cargo de Samuel García, durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Aunque a nivel nacional la percepción de inseguridad mostró una ligera mejoría, San Pedro Garza García y Apodaca se ubicaron entre las áreas urbanas con mayor incremento entre marzo y junio de este año.

En el caso de San Pedro Garza García, los habitantes consideraron inseguro vivir en el municipio, el cual pasó de 4.4 a 10.6 por ciento, el mayor aumento registrado en este indicador durante este periodo.

Mientras que en Apodaca la percepción de inseguridad pasó de 26.1 a 33.4 por ciento, colocándose también entre las ciudades con el mayor deterioro en este indicador.

En contraste, las áreas urbanas con mayor reducción fueron Ciudad Nezahualcóyotl, al pasar de 55.5 a 41.3 por ciento; Nuevo Laredo, de 34.8 a 26.5 por ciento; y Zapopan, de 70.8 a 54.1 por ciento, en los periodos de referencia.

A nivel nacional baja la percepción de inseguridad en segundo trimestre de 2026

El inegi reveló que el 59.8 por ciento de la población de 18 años y más que habita en las 91 áreas urbanas evaluadas consideró inseguro vivir en su ciudad durante junio de 2026.

La cifra representa una disminución respecto a marzo de 2026, cuando el indicador fue de 61.5 por ciento, y también frente a junio de 2025, cuando alcanzó 63.2 por ciento.

En total, 18 áreas urbanas registraron cambios estadísticamente significativos respecto a marzo: 12 redujeron su percepción de inseguridad y seis la incrementaron.

¿Cuáles fueron las ciudades más inseguras en segundo trimestre de 2026, según los mexicanos?

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI reveló que Irapuato se mantiene como la ciudad donde más personas se sienten inseguras, con 91.2 por ciento de la población de 18 años y más que considera inseguro vivir ahí.

Le siguen Culiacán Rosales, con 90.8 por ciento; Reynosa, con 88.6 por ciento; Villahermosa, con 84.2 por ciento; y Uruapan, con 83.1 por ciento.

El listado de las 10 ciudades con mayor percepción de inseguridad se completa con Ciudad Obregón (82.4 por ciento), Chilpancingo de los Bravo (81.4 por ciento), Heroica Puebla de Zaragoza (81.3 por ciento), Chimalhuacán (80.3 por ciento) y Cuernavaca (79.8 por ciento).