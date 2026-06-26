‘Me voy a poner a estudiar’: Alcaldesa provisional de Mazatlán admite desconocer problemas de inseguridad

La alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, admitió desconocer los pendientes en inseguridad ese municipio de Sinaloa, esto luego de ser nombrada como presidenta municipal por el Cabildo.

Osuna Zavala fue nombrada alcaldesa provisional durante una sesión extraordinaria celebrada la tarde del jueves luego de que Estrella Palacios Domínguez, la presidenta municipal de Mazatlán, solicitara licencia para competir por la gubernatura de Sinaloa.

Alcaldesa de Mazatlán pide licencia para competir en 2027

Palacios Domínguez se separó de su cargo como presidenta municipal de Mazatlán luego de que el Cabildo aprobara por mayoría su solicitud de licencia para ir en busca de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Sinaloa.

Estrella Palacios aseguró que acudirá a registrarse en el proceso interno de Morena este sábado 27 de junio como aspirante a encabezar esta coordinación y a la espera de ser la candidata morenista a la gubernatura de Sinaloa en las elecciones del 2027.

“He decidido registrarme. Voy a buscar la gubernatura de Sinaloa. Me siento satisfecha con lo que hemos realizado. Le hemos cumplido a Mazatlán en estos dos años. Soy la primera mujer electa como presidenta municipal de Mazatlán. Me siento fuerte”, dijo antes de dejar el cargo.

Minerva Osuna comenzó sus labores como presidenta municipal provisional este viernes 26 de junio.

‘Me voy a poner a estudiar’

Minerva Osuna asumió este jueves como presidenta municipal provisional en el Cabildo de Mazatlán; tras el evento fue cuestionada sobre los temas pendientes en esa localidad.

“¿Sabe los puntos que afectan a Mazatlán?”, se le preguntó.

“Mañana, mañana los voy a saber porque mañana a las 6 voy a ser presidenta”, respondió.

“¿Mañana a las 6 ya va a estar lista?”, se le insistió.

“Mañana en la mañana me voy a poner a estudiar todo eso ya para la tarde ya voy a tener más más conocimiento de las cosas”, dijo a medios de comunicación.

Agregó que también se reunirá con la Mesa de Paz para conocer las estadísticas de Mazatlán, “porque todavía no tengo ningún dato de eso, de hecho todavía no he visto nada”.

Este viernes, Estrella Osuna recorrió las distintas oficinas del Ayuntamiento de Mazatlán para supervisar el funcionamiento de las dependencias, conocer de cerca el trabajo que se realiza en cada área y saludar a las y los colaboradores que diariamente brindan atención y servicios a la ciudadanía.

Con información de Quadratín.