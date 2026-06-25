Del PAZ a la Marea Rosa: ¿Quiénes lideran los cuatro nuevos partidos políticos rumbo a 2027?

Conoce quiénes lideran los cuatro nuevos partidos que busca registrar el INE para competir en las elecciones de 2027.

Nuevos ‘jugadores’ podrían unirse al tablero de la política mexicana a poco más de un año de las elecciones de 2027, cuando se renueven 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, la mayoría de los congresos locales y cientos de presidencias municipales.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los proyectos de resolución para otorgar el registro como partidos políticos nacionales a las organizaciones:

Construyendo Sociedades de Paz

México Tiene Vida

Personas Sumando en 2025

Que Siga la Democracia

Si el Consejo General del INE ratifica su registro, estas agrupaciones podrán participar en las elecciones del próximo año y competir por espacios de representación política en un escenario dominado por Morena.

Detrás de cada uno de estos proyectos se encuentran figuras con distintos perfiles, desde políticos experimentados y exdirigentes partidistas hasta empresarios y líderes de organizaciones ciudadanas.

Hugo Eric Flores, el regreso de Encuentro Social con PAZ

Detrás de Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) se encuentra Hugo Eric Flores Cervantes, exdirigente del extinto Partido Encuentro Social (PES) y posteriormente del Partido Encuentro Solidario.

Aunque formalmente la organización cuenta con representantes legales y operativos, como Armando González, Flores Cervantes es considerado el principal impulsor político y líder moral del movimiento. Su objetivo es recuperar el espacio político que ocupó el PES, una fuerza que llegó a formar parte de la coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018.

Con una base vinculada históricamente a sectores evangélicos y conservadores, PAZ busca consolidarse nuevamente como una opción política nacional.

Hugo Eric Flores busca regresar a la escena política nacional con Construyendo Sociedades de Paz (PAZ). (Daniel Augusto)

Jaime Ochoa Hernández, el empresario detrás de ‘México Tiene Vida’

El fundador y presidente de México Tiene Vida es Jaime Ochoa Hernández, empresario regiomontano, que tiene “como centro y columna vertebral a la familia”, según su declaración de principios.

México Tiene Vida tiene su origen en el partido local Vida Nuevo León y es identificado como una fuerza política de perfil conservador, particularmente por sus posturas en temas relacionados con la familia y la defensa de la vida desde la concepción.

La organización logró reunir los requisitos exigidos por la autoridad electoral para obtener el registro y aspira a representar a sectores que consideran insuficiente la presencia de agendas provida dentro de los partidos tradicionales.

El empresario Jaime Ochoa Hernández impulsa México Tiene Vida, organización de perfil conservador. (https://todomexicoesvida.com/)

Guadalupe Acosta Naranjo lidera ‘Somos México’

Uno de los nombres más conocidos entre los nuevos proyectos partidistas es el de Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional del extinto PRD y exdiputado federal.

Acosta Naranjo encabeza la organización Personas Sumando en 2025, que busca convertirse en partido político nacional bajo el nombre de Somos México.

El proyecto ha mantenido vínculos con diversos grupos ciudadanos que participaron en las movilizaciones de la llamada Marea Rosa y pretende presentarse como una alternativa opositora frente al predominio de Morena y sus aliados.

Tras perder su registro, el exdirigente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, encabeza el proyecto Somos México. (Cuartoscuro)

Edgar Garza Ancira encabeza ‘Que Siga la Democracia’

La organización Que Siga la Democracia tiene como presidente nacional a Edgar Garza Ancira.

El grupo adquirió notoriedad nacional durante la promoción de la consulta de revocación de mandato impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ha sido identificado por diversos analistas como una organización cercana a Morena.

Garza Ancira ha encabezado los trabajos para convertir a la agrupación en un partido político nacional con estructura propia, aunque su eventual relación con el oficialismo será uno de los temas que marcarán el debate político rumbo a 2027.

¿Qué sigue para los nuevos partidos en México?

El registro definitivo para estos cuatro nuevos partidos depende de la aprobación del Consejo General del INE. Previamente, las organizaciones tuvieron que acreditar cientos de asambleas y reunir más de 256 mil afiliaciones válidas para cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

Si obtienen el registro formal, los nuevos partidos aparecerán por primera vez en las boletas electorales de 2027, donde enfrentarán el reto de alcanzar al menos el 3 por ciento de la votación nacional válida para conservar su registro y acceder al financiamiento público permanente.