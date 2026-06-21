Clasificados a 16vos de final AL MOMENTO: ¿Quién ya pasó a la siguiente ronda del Mundial 2026?

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 ya aclaró el panorama rumbo a los dieciseisavos de final. A falta de una fecha por disputarse en varios sectores, algunas selecciones ya aseguraron matemáticamente su presencia en la ronda de eliminación directa, mientras otras quedaron sin posibilidades de continuar en la competencia.

Los partidos del Mundial registrados durante los últimos días permitieron que los primeros boletos quedaran definidos antes del cierre de la fase inicial. Al mismo tiempo, tres equipos ya consumaron su eliminación tras encadenar derrotas en sus dos primeros compromisos, por lo que la última jornada solo servirá para completar su participación en el torneo.

¿Qué selecciones ya clasificaron a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Tres equipos tienen asegurado su lugar en la siguiente ronda: México, Estados Unidos y Alemania.

La Selección Mexicana se convirtió en uno de los primeros clasificados del certamen tras sumar seis puntos en sus dos primeras presentaciones. El equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y posteriormente venció 1-0 a Corea del Sur para asegurar el liderato del Grupo A.

Estados Unidos siguió el mismo camino después de imponerse 2-0 a Australia en la segunda jornada. El conjunto de Mauricio Pochettino alcanzó seis unidades y confirmó su presencia en los dieciseisavos de final como líder de su sector.

Alemania completó la lista de clasificados al remontar frente a Costa de Marfil en el Grupo E. El cuadro germano llegó también a seis puntos y aseguró anticipadamente su permanencia en el torneo gracias a los goles de Deniz Undav en los minutos 68 y 94.

México ya piensa en Chequia tras asegurar su pase

Con la clasificación en el bolsillo, México comenzó a preparar el último partido de la fase de grupos en un ambiente más relajado. El equipo trabaja en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol de cara al próximo compromiso.

El Tri enfrentará a Chequia el próximo miércoles en el Estadio Ciudad de México con la posibilidad de cerrar la primera ronda con paso perfecto. El objetivo será concluir la fase de grupos con tres triunfos en tres encuentros.

La clasificación anticipada también abre la puerta a modificaciones en la alineación. Jugadores que aún no han tenido actividad podrían recibir minutos, entre ellos Guillermo Ochoa, Mateo Chávez y Guillermo Martínez. Además, César Montes volverá a estar disponible después de cumplir su suspensión.

México ilusiona a los aficionados tra lograr paso perfecto al momento. [Fotografía. Cuartoscuro]

Estados Unidos confirma su candidatura en el Grupo D

La selección estadounidense selló su clasificación tras derrotar a Australia en Seattle. El conjunto anfitrión resolvió el encuentro con un autogol de Cameron Burgess y un tanto de Alex Freeman, ambos en la primera mitad.

Estados Unidos aseguró el primer puesto de su grupo desde la segunda jornada. El equipo dirigido por Pochettino acumula dos victorias, seis goles anotados y apenas uno recibido, números que lo mantienen entre las selecciones más sólidas del arranque del torneo.

La clasificación temprana permite a los estadounidenses afrontar la última fecha sin presión respecto al boleto a la siguiente ronda, aunque todavía buscarán mantener el impulso con el que comenzaron la Copa del Mundo.

Alemania se suma a los clasificados tras remontar a Costa de Marfil

Alemania confirmó su pase luego de imponerse por 2-1 a Costa de Marfil. El equipo africano tomó ventaja con una anotación de Franck Kessié, pero Deniz Undav apareció en los minutos finales para revertir el marcador.

El triunfo dejó a la selección alemana con seis puntos en el liderato del Grupo E. Además, el encuentro tuvo un significado especial para Manuel Neuer, quien alcanzó los 21 partidos disputados en Copas del Mundo, la cifra más alta para un portero en la historia del torneo, de acuerdo con EFE.

Costa de Marfil se mantiene con tres unidades y aún conserva posibilidades de avanzar en la última jornada.

Haití, Turquía y Túnez ya quedaron eliminados

La lucha por la clasificación también dejó a los primeros equipos sin opciones matemáticas de avanzar.

Haití quedó eliminada tras caer 3-0 frente a Brasil. La selección caribeña suma dos derrotas, no ha marcado goles y ocupa el último lugar del Grupo C.

Turquía sufrió su segunda derrota consecutiva al perder 1-0 ante Paraguay. El resultado confirmó su eliminación anticipada cuando todavía resta una fecha para concluir la fase de grupos.

Túnez también se despidió del torneo después de recibir una goleada de 4-0 frente a Japón en el partido número 1,000 en la historia de los Mundiales. Las Águilas de Cartago acumulan dos derrotas y ya no tienen posibilidades de alcanzar los puestos de clasificación.

Así pintan los grupos hacia el final de la Jornada 2 y el inicio de la Jornada 3

La clasificación anticipada de México, Estados Unidos y Alemania contrasta con la incertidumbre que aún domina la mayoría de los grupos. Sectores como el B, C y F mantienen abierta la pelea por los boletos restantes, mientras que otros apenas completan su segunda jornada.

Canadá lidera el Grupo B con cuatro puntos, Brasil encabeza el C con la misma cantidad, Países Bajos y Japón comparten la cima del F, e Irán y Bélgica continúan igualados en el Grupo G. España marcha al frente del Grupo H, mientras que Noruega, Argentina, Colombia e Inglaterra lideran provisionalmente los grupos I, J, K y L, respectivamente.

La última fecha de la fase de grupos, a partir del miércoles, definirá a los equipos que acompañarán a los primeros clasificados en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.