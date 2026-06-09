Estadio Monterrey: Todos los partidos del Mundial 2026 en el ‘BBVA’

El Estadio Monterrey es una de las tres sedes mexicanas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, aunque a diferencia del Estadio Ciudad de México y del Estadio Guadalajara, no recibirá ningún partido de la Selección Mexicana.

Sin embargo, la casa de Rayados sí alberga uno de los encuentros de dieciseisavos de final, ronda que debuta en el certamen debido al nuevo formato de 48 selecciones.

Además del compromiso de eliminación directa, el inmueble regiomontano es el escenario de tres partidos correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026.

El Estadio Monterrey es una de las sedes en México para el Mundial 2026,. (Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

¿Cuáles son los partidos del Mundial 2026 en Monterrey?

Aunque la Selección Mexicana, drigida por Javier Aguirre, no disputará encuentros en Monterrey, el ‘Gigante de Acero’ puede recibir a las selecciones de Brasil, Países Bajos o Marruecos en la ronda de dieciseisavos de final.

Esto se debe a que el partido enfrentará al primer lugar del Grupo F, integrado por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, ante el segundo puesto del Grupo C, conformado por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

La fase de dieciseisavos será una de las principales novedades del Mundial 2026, como consecuencia de la expansión del torneo de 32 a 48 selecciones.

Además, los aficionados mexicanos estarán atentos al encuentro entre Sudáfrica y República de Corea, ya que ambas selecciones comparten el Grupo A con el Tricolor.

Estos son los partidos programados en el Estadio Monterrey:

Suecia vs. Túnez (Grupo F): Domingo 14 de junio a las 20:00 horas.

Túnez vs. Japón (Grupo F): Sábado 20 de junio a las 22:00 horas.

Sudáfrica vs. República de Corea (Grupo A): Miércoles 24 de junio a las 19:00 horas.

Primer lugar del Grupo F vs. segundo lugar del Grupo C (Dieciseisavos de final): Lunes 29 de junio.

¿Cuántos aficionados caben en el Estadio Monterrey?

Inaugurado en 2015, el Estadio Monterrey cuenta con una capacidad para más de 53 mil espectadores y es considerado uno de los recintos más modernos de América Latina.

La casa de Rayados es una de las sedes del Mundial 2026 y recibe cuatro encuentros, entre ellos uno de dieciseisavos de final, una ronda inédita en la historia del torneo. El inmueble ubicado en Guadalupe, Nuevo León, fue uno de los seleccionados por la FIFA para representar a México en la justa junto con el Estadio Ciudad de México y el Estadio Guadalajara.

En espera de resultados, la Brasil de Neymar podría jugar en Monterrey. (Foto: EFE) (FERNANDO BIZERRA|FERNANDO BIZERRA/EFE)

Todos los partidos del Mundial 2026 en México

Las otras sedes mexicanas para la Copa del Mundo son el Estadio Ciudad de México y el Estadio Guadalajara.

El antes llamado Estadio Azteca será el escenario del partido inaugural de México contra Sudáfrica.

Estadio Ciudad de México

México vs. Sudáfrica (Grupo A) | Jueves 11 de junio | 13:00 horas.

Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) | Miércoles 17 de junio | 20:00 horas.

México vs. Chequia (Grupo A) | Miércoles 24 de junio | 19:00 horas.

Primero del Grupo A vs. mejor tercer lugar de los grupos C, D, F, G o H (Dieciseisavos de final) | Martes 30 de junio.

Ganador del Partido 79 vs. Ganador del Partido 80 (Octavos de final) | Domingo 5 de julio.

Estadio Guadalajara