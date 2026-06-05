¡Antes del silbatazo inicial! ¿Cuándo y dónde ver el trofeo de la Copa del Mundo en la CDMX?

La Copa Mundial de la FIFA llegó a la CDMX como la última parada de su recorrido por territorio nacional, a una semana de que se dispute el partido inaugural entre México y Sudáfrica. [Fotografía. Cuartoscuro]

Ya comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026 y, antes de que ruede el balón en el partido inaugural en la cancha del Estadio Ciudad de México, los aficionados mexicanos tendrán la oportunidad de observar de manera gratuita el codiciado trofeo que intentará defender la selección argentina de Lionel Messi.

La Copa Mundial de la FIFA llegó a la CDMX como la última parada de su recorrido por territorio nacional, a una semana de que se dispute el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Además de observar el trofeo original, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia interactiva relacionada con la historia de los Mundiales y algunos de los momentos más importantes del futbol internacional.

¿Cuándo y dónde se puede visitar la Copa del Mundo?

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA permanecerá en la Ciudad de México del 5 al 8 de junio como parte del Tour del Trofeo organizado por Coca-Cola previo al arranque del Mundial 2026.

La exhibición se encuentra en la Utopía Mixiuhca, ubicada dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, uno de los espacios que forma parte de las actividades mundialistas impulsadas en la capital del país.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, la entrada general se realiza por la Puerta 7 del Autódromo Hermanos Rodríguez, sobre Viaducto Río de la Piedad.

Durante la recepción oficial del trofeo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó la importancia de acercar este símbolo del futbol mundial a la población.

“Y sabemos que la gran mayoría no podrá entrar a los estadios. Pero aquí, aquí todos podrán disfrutar de la Copa del Mundo”, afirmó la mandataria capitalina.

Clara Brugada señaló que miles de niñas, niños, jóvenes y familias podrán acercarse al trofeo durante los días que permanezca en exhibición antes del inicio del torneo en la cancha del Estadio Ciudad de México.

¿Qué incluye la experiencia para los aficionados?

La visita no se limita únicamente a observar la Copa del Mundo. El recorrido fue diseñado como una experiencia inmersiva para que los aficionados conozcan parte de la historia del torneo más importante del futbol.

Entre las atracciones destacan una exposición sobre la evolución de los balones mundialistas, un recorrido por los campeones de cada edición, una colección de memorabilia relacionada con las Copas del Mundo y distintos espacios interactivos.

Los visitantes también encontrarán un vestidor interactivo, un miniestadio sensorial y diversas áreas para fotografías que recrean la atmósfera de una Copa del Mundo.

Clara Brugada fue la encargada de recibir el trofeo de la Copa del Mundo en la CDMX [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Por qué es especial el trofeo que llegó a la CDMX?

El actual Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA sustituyó a la histórica Copa Jules Rimet después del Mundial de México 1970, cuando Brasil obtuvo de manera definitiva el trofeo original al conquistar su tercer campeonato mundial.

La pieza actual fue diseñada por el escultor italiano Silvio Gazzaniga; está fabricada en oro macizo de 18 quilates y pesa más de 6 kilogramos. Desde la Copa del Mundo de Alemania 1974 se convirtió en el máximo símbolo del futbol internacional.

La pieza original solo abandona el Museo de la FIFA, en Suiza, cada cuatro años para la gira mundial oficial y para el partido de la gran final del campeonato.

Durante el evento en la Ciudad de México, el exfutbolista brasileño Roberto Carlos recordó que existen reglas muy estrictas sobre quiénes pueden tocar el trofeo.

“Solo los campeones y los jefes de Estado”, explicó el campeón del mundo con Brasil en 2002.

La llegada de la Copa Mundial a la capital mexicana forma parte de la cuenta regresiva rumbo al inicio del Mundial 2026, torneo que convertirá nuevamente a México en protagonista de la máxima fiesta del futbol.