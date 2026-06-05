Feminicidio de Valeria: Fiscalía de Michoacán apunta que secuestro fue un crimen planeado

La Fiscalía de Michoacán perfiló que el secuestro de Valeria, que llevó a su feminicidio, fue planeado, según expuso en la audiencia del caso este viernes.

De acuerdo con la autoridad, el secuestro de Valeria, que derivó en su asesinato, habría sido planeado al menos con una semana de anticipación. El principal sospechoso, Alexander ‘N’, fue detenido.

En audiencia pública, el Ministerio Público litigante adelantó este viernes que el principal sospechoso del asesinato de Valeria se aprovechó de la confianza que le brindó la joven.

La Fiscalía General estatal presentó ante la jueza los testimonios de amigos, compañeros de la escuela y vecinos. La autoridad reconstruyó las horas previas a la desaparición de la joven.

En la audiencia, el Ministerio Público litigante, Dante Vieyra Castro, sostuvo que el secuestro de la menor habría sido planeado al menos una semana antes y que el principal sospechoso presuntamente aprovechó la confianza que existía entre ambos.

Los datos de prueba expuestos provinieron, en gran medida, de menores de edad. La Fiscalía reservó la identidad de testigos, pero señaló que cada uno aportó información sobre las actividades cotidianas de la víctima, sus relaciones personales y las personas con las que mantenía contacto frecuente.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre el caso Valeria en Michoacán?

De acuerdo con los datos presentados en relación a la reconstrucción del caso, Valeria salió de su casa la mañana del 25 de mayo, alrededor de las 11:00 horas. Fue vista por última vez en la colonia 3 de Agosto en Morelia, Michoacán, según la ficha de búsqueda de Alerta Amber.

Vestía una playera verde, pantalón de mezclilla y tenis blancos. La investigación sostiene que no acudió a la escuela. En cambio, presuntamente se habría reunido con Alexander ‘N’.

La joven habría abordado la motocicleta de Alexander y ambos se dirigieron a la colonia Satélite.

Un operador de la ruta de combis Naranja 2 dijo haberlos observado juntos.

El recorrido continuó por la calle Luna. Ahí se perdió el rastro de la adolescente, según la investigación.

El Ministerio Público expuso ante la jueza que existía una relación de confianza previa entre los jóvenes. Esto debido a que eran vecinos y, además, Alexander ‘N’ es hermano mayor de otro joven, identificado con las iniciales E. S. D.

Fiscalía michoacana señala que secuestro de Valeria fue planeado

Uno de los pasajes que más llamó la atención durante la exposición ministerial se remontó a una semana antes de la desaparición de Valeria.

De acuerdo con el testimonio de otro adolescente, Alexander lo buscó para pedirle una tarjeta bancaria donde pudiera recibir un depósito. El menor respondió que no contaba con una. Entonces pidió apoyo a otro joven, quien le facilitó una tarjeta perteneciente a su madre sin autorización de la misma, según la Fiscalía.

Este dato cobró relevancia ya que los investigadores apuntan que localizaron información relacionada con esa cuenta dentro del teléfono celular que fue asegurado a Alexander, quien fue detenido el 29 de mayo en Tacámbaro.

Dicho dato sería el indicador de que hubo una preparación previa de los hechos, que finalmente culminaron en la desaparición y feminicidio de Valeria.

El cuerpo de Valeria, de 15 años, fue encontrado en una zona de terracería al oriente en Morelia el pasado 26 de mayo. Según reportes policiales, el cuerpo de la adolescente presentaba huellas de violencia, atada de las manos y con el rostro cubierto.

El principal sospechoso del caso, señalado por la Fiscalía estatal, es Alexander ‘N’, un joven quien tenía antecedentes delictivos y que aprovechó la confianza que Valeria le tenía, pues fueron vecinos.

‘Solo pido la pena máxima’: Padre de Valeria

El padre de Valeria, Leopoldo, y su esposa, Viridiana, escucharon la causa de muerte de la joven este viernes en la audiencia.

Leopoldo se dirigió a la juez de control. “Yo solo pido la pena máxima”, apuntó.

La juzgadora destacó que aún falta la vinculación a proceso, la audiencia intermedia, la apertura del juicio y el juicio mismo.

En tanto, en la audiencia de este viernes, el principal sospechoso Alexander ‘N’, de 18 años, no quiso hablar cuando la jueza le otorgó la palabra.

La Fiscalía de Michoacán cuenta con datos de prueba que lo inculpan, aunque aún falta continuar el proceso. La investigación indica que el celular de Valeria siguió el mismo camino y ruta que él: pasó de la colonia Satélite a Villa Madero y luego a Tacámbaro.

Con información de Quadratín.