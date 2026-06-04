ICE detiene a Enrique Martínez ‘N’, exmilitar relacionado con el caso Ayotzinapa

Enrique Martínez "N", exmilitar con una orden de captura de la FGR por el caso Ayotzinapa, fue detenido por el ICE en California.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo en Los Ángeles, California, a Enrique Martínez “N”, de 32 años, un exmilitar mexicano prófugo e implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la policía migratoria explicó que Martínez “N” es buscado en México por el delito de desaparición forzada.

“Ayer, ICE LA arrestó a Enrique Martinez, de 32 años, en Hawthorne, California. Martínez es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano. Permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a casa”, explicó.

¿Qué papel jugó Enrique Martínez ‘N’ en el caso Ayotzinapa?

Las investigaciones federales ubican a Enrique Martínez “N” entre algunos de los militares que acompañaron al la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 al entonces capitán José Martínez Crespo, en patrullajes realizados en Iguala, Guerrero.

Las autoridades señalan que el exmilitar habría amenazado a estudiantes que se refugiaron en el Hospital Cristina durante los hechos registrados esa noche.

Militares en el caso Ayotzinapa: la ruptura con AMLO

El 19 de agosto de 2022, la Unidad Especial de Investigación y Litigio (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), todavía encabezada por el fiscal especial Omar Gómez Trejo, giró 22 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, entre las que se encontraban 16 militares del 41° Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero.

Sin embargo, el 14 septiembre de 2022 dicha institución dio un paso atrás y solicitó al juez Enrique Beltrán Santés la cancelación de las órdenes de captura contra los militares.

El desistimiento de la FGR provocó la renuncia de Gómez Trejo, quien señaló al portal Quinto Elemento Lab un “sabotaje” de las investigaciones del gobierno federal por antiguos funcionarios de la fiscalía ligados a Alejandro Gertz Manero, su entonces titular.

En 2023, en el marco del noveno aniversario por la desaparición de los estudiantes, y de la movilización y la presión de las familias, la FGR restituyó 16 órdenes de aprehensión, entre las que se encuentra la de Enrique Martínez “N”.

El episodio significó la ruptura de los padres de los normalistas con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pensábamos que teníamos una luz de esperanza, y desgraciadamente no fue así. Seguimos peleando con ese elefante entumido, reumático y zángano que no quiere decir la verdad”, dijo el 26 de septiembre de ese año Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio, uno de los 43 estudiantes, desde la plancha del Zócalo.

¿Quiénes son los otros militares implicados en el caso Ayotzinapa?

Entre los militares implicados en el caso, y con una orden de aprehensión, se encuentra el coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41° Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero.

Los 16 militares eran integrantes de los batallones 27° y 41° de Infantería: