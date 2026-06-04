La canción de Calle 13 que AMLO citó en su carta sobre Trump: ‘No quiere a su patria, no quiere a su madre’

Andrés Manuel López Obrador citó un fragmento de la canción 'Latinoamérica' de Calle 13 en una carte sobre Trump. (Fotos: YouTube Calle 13 / Cuartoscuro.com).

En la Quinta La Chingada, en Palenque (Chiapas), Andrés Manuel López Obrador ha hecho a cuenta gotas sus apariciones públicas desde que se retiró de la presidencia de México. En la más reciente, el tabasqueño publicó una carta en la cual cita a la banda Calle 13.

No es la primera vez que López Obrador muestra que es fan de Calle 13, liderada por el puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente: en 2021 puso en plena Mañanera la canción ‘Digo lo que pienso’, como respuesta a Irma Sandoval Ballesteros, exsecretaria de la Función Pública, quien en ese entonces expresó que la izquierda se tenía que reinventar.

“Pues es que todos tenemos derecho de manifestarnos, y hay que expresar lo que sentimos, no guardarnos las cosas, no dedicarnos al cuchicheo –sí se sabe que es cuchicheo ¿verdad?–, sino manifestarnos, expresarnos con libertad, la libertad que no se implora, se conquista, hay que decir lo que uno piensa”, dijo antes de que el tema sonara en Palacio Nacional.

“A ver si no nos cobra René (Pérez) no creo, es muy solidario”, agregó AMLO entre risas.

El rapero puertorriqueño René Pérez mejor conocido como “Residente” se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Michael Balam Chan)

AMLO cita la canción ‘Latinoamérica’ de Calle 13 en carta contra Donald Trump

En la carta de cinco páginas, publicada en X e Instagram, el expresidente expresó su “apoyo sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum e hizo una extensa y “respeuosa reflexión” sobre la gestión de Donald Trump donde incluyó un fragmento de ‘Latinoamérica’, uno de los temas más emblemáticos de Calle 13.

Andrés Manuel cuestionó la “embestida del gobierno de Estados Unidos” contra el país, además de las prácticas “intervencionistas” motivadas por funcionarios que quieren “debilitar a Morena” y fortalecer a la derecha.

AMLO acusó la presión de EU contra Morena y el Gobierno de Claudia Sheinbaum. (Cuartoscuro)

Además, se mostró sorprendido por el “cambio de actitud del presidente Donald Trump (...) el Trump de ahora es distinto al que traté”, pues afirma que en su gobierno hubo diálogo, pocas discrepancias y no habló mal de los mexicanos.

La relación era tan buena, detalla, que Trump lo consultó sobre calificar a los narcotraficantes de terroristas: “Le dije que no debía cometerse ese garrafal error y al día siguiente dio a conocer que había tomado en cuenta mi opinión y que no firmaría ningún ordenamiento legal en ese sentido”.

De acuerdo con el tabasqueño, el cambio de Trump lo atribuye a “falsos amigos y consejeros internos y del exterior”, pues no cree que a él le gustaría ser recordado como el “mandatario atrabancado que se peleó con casi todo el mundo”, hasta con el Papa y sus vecinos de Canadá y México.

“Nuestro querido país de donde son originarios 40 millones de personas que viven, luchan con creatividad y trabajan honradamente en Estados Unidos y que, aun agradeciendo las oportunidades que encontraron en esa gran nación, nunca podrían olvidar la lección, parafraseando a Calle 13, según la cual: ‘el que no quiere a su patria, no quiere a su madre’“.

¿De qué trata ‘Latinoamérica’, canción de Calle 13?

‘Latinoamérica’, lanzada en 2010 como parte del álbum Entren los que quieran, es considerada la número 1 en el ranking de las 100 grandes canciones en español del siglo XXI, según la revista Rolling Stone; además, fue reconocida como Grabación y Canción del Año en los Grammy Latinos.

La canción de Calle 13 tiene tres voces invitadas:

Totó La Momposina diosa de la cumbia colombiana que falleció el pasado mayo.

Susana Baca: conocida por revivir la música afroperuana

María Rita Camargo: brasileña e icono de la samba.

La participación de las cantantes es un “acto político”, dice la revista: “Ellas vienen de tradiciones que cargan siglos de resistencia en Colombia, Perú y Brasil. Sus voces estremecen al territorio e invocan el espíritu colectivo”.

De acuerdo con Rolling Stone, “este es el eco de muchas voces, de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Víctor Jara, Caetano Veloso o Violeta Parra” y es un viaje a lugares emblemáticos como las pirámides centroamericanas, el Caribe y la Patagonia, “con una letra que recuerda a García Márquez y a Maradona”.

El fragmento completo citado por López Obrador habla de la identidad latinoamericana:

Soy lo que me enseñó mi padre

El que no quiere a su patria, no quiere a su madre

Soy América Latina

Un pueblo sin piernas, pero que camina, ¡oye!

Además, en la introducción se pronuncian palabras en quechua y destaca el emblemático coro:

Tú no puedes comprar al viento

Tú no puedes comprar al sol

Tú no puedes comprar la lluvia

Tú no puedes comprar el calor

Tú no puedes comprar las nubes

Tú no puedes comprar los colores

Tú no puedes comprar mi alegría

Tú no puedes comprar mis dolores

Bajo la dirección de Jorge Carmona y Milovan Radovic, la productora peruana Patria encabezó la realización del videoclip, que contó con la participación de jóvenes creadores audiovisuales de Perú y de otros países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, España y Puerto Rico.

Según un artículo de los investigadores Víctor Alfonso Moreno Pineda, Alex Silgado Ramos y Alder Luis Pérez Córdoba, Calle 13 participa en canciones sociales: “Sus letras constituyen una posibilidad más de exaltación de lo latinoamericano y de apropiación de los valores culturales nacionales y locales; además de una voz de resistencia, de denuncia y de lucha antiimperialista”.

En otro fragmento de ‘Latinoamérica’ también dice:

La Operación Cóndor invadiendo mi nido

Perdono, pero nunca olvido, ¡oye!”.

La Operación Cóndor es un símbolo de la intervención extranjera en la región: fue un sistema de coordinación entre dictaduras del Cono Sur, con apoyo de Estados Unidos, que permitió la persecución, desaparición y asesinato de cientos de opositores políticos, explican los investigadores.

En la canción, esta mención no es casual: funciona como una denuncia histórica que refuerza el discurso de resistencia latinoamericana, recordando cómo fuerzas externas han intervenido violentamente en el continente y han marcado su memoria colectiva.

Calle 13, banda puerrorriqueña del género urbano, fue fundada por los hermanastros René Pérez Joglar (Residente) y Eduardo Cabra Martínez (Visitante).

Además de ‘Latinoamérica’ (2010), la banda lanzó otros temas subversivos como ‘Querido F.B.I.’ (2005). En su trayectoria, Calle 13 ganó 3 Premios Grammy y 22 Premios Grammy Latinos.