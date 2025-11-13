‘Voy a llevarme pa’ PR’... los Latin Grammy: Lista completa de los ganadores de la edición 2025

Los reflectores y el escenario estaban listos; la noche más esperada de la música latina llegó. La entrega número veintiséis de los Latin Grammy se celebró este jueves 13 de noviembre y, como cada año, el objetivo es claro: reunir a lo mejor de la música en español y portugués para celebrar sus logros.
Pero más allá del espectáculo, la clave para muchos seguidores fue no perder ni un segundo de la transmisión, desde la alfombra roja hasta la premiación. dónde verla, a qué hora, en qué canal, porque ver a todos los ganadores en vivo es parte del ritual, donde ’.
Esta edición de los Latin GRAMMY el cantante Raphael fue uno de los protagonistas al recibir ‘por default’ el premio a ‘Persona del año.
Mientras tanto, los grandes favoritos se prepararon para la alfombra roja, ceremonia principal y, sobre todo, el anuncio de los ganadores.
Lista de todos los ganadores de los Premios Grammy 2025
Es el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas la sede donde los cientos de artistas y agrupaciones nominadas se dan cita para conocer si se llevan alguno de los galardones.
La edición 2025 de los Latin GRAMMY presentó novedades interesantes. Por ejemplo, la introducción de una nueva rama para “Medios visuales” y la categoría de “Canción de raíces”.
A continuación se presentan las categorías completas, donde artistas como Bad Bunny, CA7RIEL, Mon Laferte y Alejandro Sanz tienen varias nominaciones. Además de los ganadores de cada una de ellas.
1. Grabación del Año
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- CA7RIEL & Paco Amoroso - Papota
- Jorge Drexler & Conociendo Rusia - ‘Desastres Fabulosos’
- Zoe Gotusso - ‘Lara’
- Karol G - ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’
- Natalia Lafourcade - ‘Cancionera’
- Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória - ‘Ao Teu Lado’
- Alejandro Sanz - ‘Palmeras En El Jardín’ (ganador)
2. Álbum del Año
- Rauw Alejandro - Cosa Nuestra
- Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS (ganador)
- CA7RIEL & Paco Amoroso - Papota
- Gloria Estefan - Raíces
- Vicente García - Puñito De Yocahú
- Joaquina - al romper la burbuja
- Natalia Lafourcade - Cancionera
- Carín León - Palabra De To’s (Seca)
- Liniker - Caju
- Elena Rose - En Las Nubes - Con Mis Panas
- Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
3. Canción del Año
- Bad Bunny - ‘BAILE INoLVIDABLE’ (de DeBÍ TiRAR MáS FOToS)
- Andrés Cepeda - ‘Bogotá’
- Natalia Lafourcade - ‘Cancionera’
- Bad Bunny - ‘DtMF’ (de DeBÍ TiRAR MáS FOToS)
- CA7RIEL & Paco Amoroso - ‘El Día Del Amigo’ (de Papota)
- Mon Laferte - ‘Otra Noche De Llorar’
- Alejandro Sanz - ‘Palmeras En El Jardín’
- Karol G - ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ (ganadora)
- CA7RIEL & Paco Amoroso - ‘#Tetas’
- Liniker - ‘Veludo Marrom’
4. Mejor Nuevo Artista
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy (ganadora)
- Sued Nunes
- Ruzzi
5. Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- Aitana - Cuarto Azul
- Elsa y Elmar - Palacio
- Joaquina - Al Romper La Burbuja
- Elena Rose - En Las Nubes - Con Mis Panas
- Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué? (ganador)
6. Mejor Álbum Pop Tradicional
- Andrés Cepeda - Bogotá (ganador)
- Zoe Gotusso - Cursi
- Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir
- Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall
- Raquel Sofía - Después De Los 30
7. Mejor Canción Pop
- Andrés Cepeda - ‘Bogotá’
- CA7RIEL & Paco Amoroso - ‘El Día Del Amigo’ (de Papota) (ganador)
- Yami Safdie & Camilo - ‘Querida Yo’
- Shakira - ‘Soltera’
- Nicole Zignago - ‘Te Quiero’
8. Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
- Boza, Elena Rose & Sistek - ‘Orión (Sistek Remix)’
- Imanbek & Taichu - ‘Ella Quiere Techno’
- Ela Minus - ‘QQQQ’ (de DÍA)
- Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin - ‘Rulay En Dubai - (Extended)’
- Rawayana Featuring Akapellah - ‘Veneka’ (ganador)
9. Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
- Alleh, Yorghaki - ‘Capaz (Merengueton)’
- Bad Bunny - ‘DtMF’ (de Debí Tirar Más Fotos) (ganador)
- Tokischa Featuring Nathy Peluso - ‘De Maravisha’
- W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums - ‘La Plena - W Sound 05’
- Jay Wheeler - ‘Roma’
10. Mejor Interpretación Reggaeton
- Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido - ‘Baja Pa’ Acá’ (de Cosa Nuestra)
- Bad Bunny - ‘Voy A Llevarte Pa PR’ (de Debí Tirar Más Fotos) (ganador)
- Nicky Jam - ‘Dile A Él’ (de Sunshine)
- Lenny Tavárez - ‘Brillar’ (de Brillar)
- Yandel Featuring Tego Calderón - ‘Reggaeton Malandro’ (de Elyte)
11. Mejor Álbum de Música Urbana
- Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS (ganador)
- Fariana - Underwater
- Nicki Nicole - Naiki
- Papatinho - MPC (Música Popular Carioca)
- Yandel - Elyte
12. Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- Big Soto Featuring Eladio Carrion - ‘El Favorito De Mami’ (de Sotorius)
- Trueno - ‘Fresh’ (ganador)
- Akapellah Featuring Trueno - ‘Parriba’
- J Noa & Vakero - ‘Sudor Y Tinta’ (de Los 5Golpe)
- Arcángel - ‘Thc’
13. Mejor Canción Urbana
- Maluma - ‘Cosas Pendientes’
- Bad Bunny - ‘DtMF’ (de Debí Tirar Más Fotos) (ganador)
- Trueno Featuring Young Miko - ‘En La City’
- Bad Bunny - ‘LA MuDANZA’ (de Debí Tirar Más Fotos)
- Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso - ‘Xq Eres Así’
14. Mejor Álbum de Rock
- A.N.I.M.A.L - Legado
- Marilina Bertoldi - Luna En Obras (En Vivo)
- Eruca Sativa - A TRES DÍAS DE LA TIERRA
- Leiva - Gigante
- Fito Paez - Novela (ganador)
15. Mejor Canción de Rock
- RENEE - ‘La Torre’ (de R) (ganador)
- A.N.I.M.A.L - ‘Legado’
- Fito Paez - ‘Sale El Sol’ (de Novela) (coganador)
- Ali Stone - ‘TRNA’ (de A Través Del Espejo)
- Eruca Sativa - ‘VOLARTE’
16. Mejor Álbum de Pop/Rock
- Bandalos Chinos - Vándalos
- Diamante Eléctrico - Malhablado
- Lasso - Malcriado
- Dani Martín - El Último Día De Nuestras Vidas
- Morat - Ya Es Mañana (ganador)
- RENEE - R
17. Mejor Canción de Pop/Rock
- Leiva - ‘Ángulo Muerto’
- Jorge Drexler & Conociendo Rusia - ‘Desastres Fabulosos’ (ganador)
- Lasso - ‘Lucifer’ (de Malcriado)
- Joaquina - ‘no llames lo mio nuestro’
- Debi Nova - ‘Tu Manera De Amar’
- Joaquín Sabina - ‘Un último vals’
18. Mejor Álbum de Música Alternativa
- Marilina Bertoldi - PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I
- CA7RIEL & Paco Amoroso - Papota (ganador)
- Judeline - Bodhiria
- Latin Mafia - TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA
- Rusowsky - DAISY
19. Mejor Canción Alternativa
- Bandalos Chinos - ‘El Ritmo’
- Judeline - ‘Joropo’ (de Bodhiria)
- Latin Mafia - ‘Siento Que Merezco Más’ (de Siento Que Merezco Más)
- Paloma Morphy - ‘(Sola)’
- CA7RIEL & Paco Amoroso - ‘#Tetas’ (ganador)
20. Mejor Álbum de Salsa
- José Alberto “El Canario” - Big Swing
- Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías (ganador)
- Issac Delgado - Mira Como Vengo
- Los Hermanos Rosario - Infinito Positivo
- Gilberto Santa Rosa - Debut Y Segunda Tanda, Vol. II
21. Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- Checo Acosta - SON 30
- Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella - El Último Baile (ganador)
- Karen Lizarazo - De Amor Nadie Se Muere
- Los Cumbia Stars - Baila Kolombia
- Peter Manjarrés & Luis José Villa - La Jerarquía
22. Mejor Album Merengue/Bachata
- Alex Bueno - El Más Completo
- Eddy Herrera - Novato Apostador (ganador)
- Milly Quezada - Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana
23. Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Malena Burke & Meme Solis - Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1
- Gloria Estefan - Raíces
- Orquesta Failde - Caminando Piango Piango
24. Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- Mike Bahía - Calidosa
- Vicente García - Puñito De Yocahú
- Pedrito Martínez - Ilusión Óptica
- Alain Pérez - Bingo
- Puerto Candelaria - Fiesta Candelaria (ganador)
25. Mejor Canción Tropical
- Gilberto Santa Rosa - ‘Ahora O Nunca’ (de Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2)
- Techy Fatule - ‘Cariñito’
- Luis Enrique - ‘La Foto’
- Fonseca & Rubén Blades - ‘Nunca Me Fui’
- Karol G - ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ (ganadora)
- Fonseca, Rawayana - ‘Venga Lo Que Venga’
26. Mejor Álbum Cantautor
- Alejandro Y Maria Laura - Dos Hemisferios
- Valeria Castro - el cuerpo después de todo
- Natalia Lafourcade - Cancionera (ganadora)
- Vivir Quintana - Cosas Que Sorprenden A La Audiencia
- Ale Zéguer - Relatos
27. Mejor Canción Cantautor
- Joaquina - ‘aeropuerto’
- Camilú - ‘Amarte sin que quieras irte’
- Natalia Lafourcade - ‘Cancionera’ (ganadora)
- Silvana Estrada - ‘Como Un Pájaro’
- Vicente García - ‘Quisqueya’ (de Puñito De Yocahú)
28. Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- Pepe Aguilar - Mi Suerte Es Ser Mexicano
- Mariachi Reyna De Los Ángeles - Alma De Reyna 30 Aniversario
- Christian Nodal - ¿Quién + Como Yo? (ganador)
29. Mejor Álbum de Música Banda
- Julión Álvarez y su Norteño Banda - 4218 (ganador)
- Luis Ángel “El Flaco” - 25 Aniversario (Deluxe)
- Banda Ms De Sergio Lizarraga - Edición Limitada
30. Mejor Álbum de Música Tejana
- El Plan - Imperfecto, Vol. 2
- Gabriella - Yo No Te Perdí
- Grupo Cultura - Reflexiones
- Marian y Mariel - El Siguiente Paso (Live Session)
- Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) (ganador)
- Juan Treviño - 6
31. Mejor Álbum de Música Norteña
- El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro
- La Energía Norteña - Pasado, Presente, Futuro
- Los Tigres Del Norte - La Lotería (ganador)
- Alfredo Olivas - “V1V0”
- Pesado - Frente A Frente
32. Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- Ivan Cornejo - Mirada
- DannyLux - Leyenda
- Grupo Firme - Evolución
- Carín León - Palabra De To’s (Seca) (ganador)
- Tito Double P - Incómodo
33. Mejor Canción Regional Mexicana
- Grupo Frontera - ‘Hecha Pa’ Mí’
- Los Tigres Del Norte - ‘La Lotería’ (ganador)
- Fuerza Regida, Grupo Frontera - ‘Me Jalo’ (de Mala Mia)
- Lupita Infante - ‘¿Seguimos o No?’
- Carín León, Maluma - ‘Si Tú Me Vieras’ (de Palabra De To’s (Seca))
- Kakalo, Carín León - ‘Tierra Trágame’
34. Mejor Álbum Instrumental
- Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis - Alma En Cuba
- Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática - Saga
- Yamandu Costa - Ida e Volta
- Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán - Havana Meets Harlem
- Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv - Y El Canto De Todas (ganador)
35. Mejor Álbum Folclórico
- Susana Baca - Conjuros
- Kerreke, Daniela Padrón - Joropango (ganador)
- Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú - Lentamente
- Julieta Rada - Candombe
- Voces Del Bullerengue - #Anonimas&Resilientes
36. Mejor Álbum de Tango
- José Colángelo - Colángelo... Tango
- Orquesta Típica Daniel Ruggiero - Piazzolla Para Orquesta Típica
- Giovanni Parra Quinteto - Milonguín
- Richard Scofano, Alfredo Minetti - Shin-Urayasu
- Sexteto Fantasma - La Inevitable Tentación De Ir A Contramano
- Tanghetto - En Vivo 20 Años (ganador)
37. Mejor Álbum de Música Flamenca
- Andrés Barrios - KM.0
- Las Migas - Flamencas (ganador)
- Kiki Morente - Azabache
- Ángeles Toledano - Sangre Sucia
38. Mejor Canción de Raíces
- Luis Enrique, C4 Trío - ‘Aguacero’ (ganador)
- Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar - ‘Como Quisiera Quererte’
- Natalia Lafourcade - ‘El Palomo y La Negra’
- Anita Vergara, Tato Marenco - ‘Ella’
- Monsieur Periné Featuring Bejuco - ‘Jardín del Paraíso’
- Bad Bunny - ‘Lo Que Le Pasó A Hawaii’ (de Debí Tirar Más Fotos)
39. Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
- Hamilton De Holanda - Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC (ganador)
- Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band - La Fleur De Cayenne
- Iván Melon Lewis Trio - Luces y Sombras
- Chucho Valdés, Royal Quartet - Cuba And Beyond (coganador)
- Miguel Zenón - Golden City
40. Mejor Álbum Cristiano (En Español)
- Marco Barrientos - Exaltado
- Christine D’Clario - La Novia
- (Israel & New Breed) - Coritos Vol. 1
- Marcos Vidal - Aquí Estamos
- Marcos Witt - Legado (ganador)
41. Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)
- Ton Carfi - Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)
- Paloma Possi - Razão Da Esperança
- Resgate - Onde Guardamos As Flores?
- Eli Soares - Memóri4s (Ao Vivo) (ganador)
- Julliany Souza - A Maior Honra
42. Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa
- Carol Biazin - No Escuro, Quem É Você?
- Janeiro - Fugacidade
- Liniker - Caju
- Julia Mestre - Maravilhosamente Bem
- Marina Sena - Coisas Naturais
43. Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
- Baianasystem - O Mundo Dá Voltas (ganador)
- Maria Beraldo - Colinho
- Tó Brandileone - Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas
- Djonga - Quanto Mais Eu Como, Más Fome Eu Sinto!
- Jadsa - Big Buraco
44. Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
- BK’ & Evinha - ‘Só Quero Ver’ (de Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer)
- Djonga Featuring Milton Nascimento - ‘Demoro A Dormir’ (de Quanto Mais Eu Como Mais Fome Eu Sinto!)
- Liniker - ‘Caju’ (de Caju) (ganador)
- Mc Hariel & Gilberto Gil - ‘A Dança (Ao Vivo)’
- Mc Tuto Featuring Dj Glenner - ‘Barbie’
45. Mejor Álbum de Samba/Pagode
- Alcione - Alcione
- Marcelo D2 - Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci
- Mart’nália - Pagode Da Mart’nália
- Zeca Pagodinho - Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)
- Sorriso Maroto - Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) (ganador)
46. Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña
- 5 A Seco - Sentido
- Luedji Luna - Um Mar Pra Cada Um (ganador)
- Dora Morelenbaum - Pique
- Rachel Reis - Divina Casca
- Rubel - Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?
47. Mejor Álbum de Música Sertaneja
- Ana Castela - Let’s Go Rodeo
- Chitãozinho & Xororó - José & Durval (ganador)
- Léo Foguete - Obrigado Deus
- Lauana Prado - Transcende (Ao Vivo / Deluxe)
- Tierry - Do Velho Testamento
48. Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
- Joyce Alane - Casa Coração
- Camané - Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco
- Natascha Falcão - Universo De Paixão
- Fitti - Transespacial
- João Gomes, Mestrinho e Jota.pê - Dominguinho (ganador)
49. Mejor Canción en Lengua Portuguesa
- Julia Mestre - ‘Maravilhosamente Bem’ (de Maravilhosamente Bem)
- Marina Sena - ‘Ouro De Tolo’ (de Coisas Naturais)
- Zé Ibarra - ‘Transe’
- Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon - ‘Um Vento Passou (Para Paul Simon)’ (de Milton + Esperanza)
- Liniker - ‘Veludo Marrom’ (de Caju) (ganador)
50. Mejor Álbum de Música Infantil
- (Canticuentos, Coro de Ríogrande) - Los Nuevos Canticuentos (ganador)
- Antonio Caramelo, Malibu - Aventuras De Caramelo
- Palavra Cantada - Cenas Infantis
- Luis Pescetti, Juan Quintero - Buscapié
- Rita Rosa - Jirafas
51. Mejor Álbum de Música Clásica
- Ausiàs Parejo - Brouwer, Erena & Others: Guitar Works
- María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor - Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina
- Isabel Dobarro - Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World
- São Paulo Chamber Soloists - Radamés
- Susana Gómez Vázquez - Sisters Of The Moon
52. Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
- Giovanni Piacentini - ‘Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag’ (de El Llanto De La Guitarra)
- Marvin Camacho - ‘I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana’ (de Suite De La Verde Vida Para Viola Y Orquesta Sinfónica...)
- Gabriela Ortiz - ‘Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable,’ (de Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina)
53. Mejor Música para Medios Visuales (Artista y Compositor)
- Pedro Osuna - Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)
- Camilo Sanabria - Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix)
- Federico Jusid - El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix)
- Cabra - In The Summers
- Gustavo Santaolalla - Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix)
54. Mejor Arreglo (Arreglista y Artista)
- Rafael Beck & Felipe Montanaro - ‘Sapato Velho’
- Cheche Alara (Arr.) - ‘Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas)’ (David Bisbal)
- Edy Lan (Arr.) - ‘Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica’ (Brava Featuring Yaneth Sandoval) (de Brava)
- Joachim Horsley (Arr.) - ‘Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres’ (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends) (de Afro Bach)
- Cesar Orozco (Arr.) - ‘Camaleón’ (Cesar Orozco & Son Ahead)
- Cassio Vianna (Arr.) - ‘Flight 962’ (Cassio Vianna Jazz Orchestra) (de Vida)
55. Mejor Diseño de Empaque (Álbum y Directores de Arte)
- Cuarto Azul - Aitana, Christian Molina, Miguel Torán & Isabel Vicente
- Cuba And Beyond - Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel (Chucho Valdés, Royal Quartet)
- Gigante - Boa Mistura (Leiva)
- Masters Of Our Roots - Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel (Albita & Chucho Valdés)
- Por Esas Trenzas - Daniela Tomas & Miguel Tomas (Lourdes Carhuas)
56. Compositor del Año (Destacando solo el Compositor)
- Edgar Barrera
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
57. Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum (Álbum y Artista)
- Bodhiria - Judeline
- Caju - Liniker
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Enquanto Os Distraídos Amam - Pedro Emílio
- Love Cole Porter - Antonio Adolfo
58. Productor del Año (Destacando solo el Productor)
- Rafa Arcaute, Federico Vindver
- Edgar Barrera
- Nico Cotton
- Andres Torres, Mauricio Rengifo
- Matheus Stiirmer
59. Mejor Video Musical Versión Corta (Artista y Título)
- Bad Bunny - ‘EL CLúB’
- BK’ - ‘Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre)’
- CA7RIEL & Paco Amoroso - ‘#Tetas’
- Vera GRV - ‘Cura Pa Mi Alma’
- Guitarricadelafuente - ‘Full Time Papi’
60. Mejor Video Musical Versión Larga (Artista y Título/Álbum)
- CA7RIEL & Paco Amoroso - Papota (Short Film)
- Hodari - Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça
- Mon Laferte - Mon Laferte, Te Amo
- Gaby Moreno - Lamento (Extended Cut)
- (Varios Artistas) - Milton Bituca Nascimento