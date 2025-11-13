‘Voy a llevarme pa’ PR’... los Latin Grammy: Lista completa de los ganadores de la edición 2025

Los Latin GRAMMY 2025 se realizaron este 13 de noviembre en Las Vegas.

Los reflectores y el escenario estaban listos; la noche más esperada de la música latina llegó. La entrega número veintiséis de los Latin Grammy se celebró este jueves 13 de noviembre y, como cada año, el objetivo es claro: reunir a lo mejor de la música en español y portugués para celebrar sus logros.

Pero más allá del espectáculo, la clave para muchos seguidores fue no perder ni un segundo de la transmisión, desde la alfombra roja hasta la premiación.

Esta edición de los Latin GRAMMY el cantante Raphael fue uno de los protagonistas al recibir ‘por default’ el premio a ‘Persona del año.

Mientras tanto, los grandes favoritos se prepararon para la alfombra roja, ceremonia principal y, sobre todo, el anuncio de los ganadores.

Lista de todos los ganadores de los Premios Grammy 2025

Es el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas la sede donde los cientos de artistas y agrupaciones nominadas se dan cita para conocer si se llevan alguno de los galardones.

La edición 2025 de los Latin GRAMMY presentó novedades interesantes. Por ejemplo, la introducción de una nueva rama para “Medios visuales” y la categoría de “Canción de raíces”.

A continuación se presentan las categorías completas, donde artistas como Bad Bunny, CA7RIEL, Mon Laferte y Alejandro Sanz tienen varias nominaciones. Además de los ganadores de cada una de ellas.

1. Grabación del Año

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

CA7RIEL & Paco Amoroso - Papota

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - ‘Desastres Fabulosos’

Zoe Gotusso - ‘Lara’

Karol G - ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Natalia Lafourcade - ‘Cancionera’

Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória - ‘Ao Teu Lado’

Alejandro Sanz - ‘Palmeras En El Jardín’ (ganador)

2. Álbum del Año

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS (ganador)

CA7RIEL & Paco Amoroso - Papota

Gloria Estefan - Raíces

Vicente García - Puñito De Yocahú

Joaquina - al romper la burbuja

Natalia Lafourcade - Cancionera

Carín León - Palabra De To’s (Seca)

Liniker - Caju

Elena Rose - En Las Nubes - Con Mis Panas

Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?

3. Canción del Año

Bad Bunny - ‘BAILE INoLVIDABLE’ (de DeBÍ TiRAR MáS FOToS )

) Andrés Cepeda - ‘Bogotá’

Natalia Lafourcade - ‘Cancionera’

Bad Bunny - ‘DtMF’ (de DeBÍ TiRAR MáS FOToS )

) CA7RIEL & Paco Amoroso - ‘El Día Del Amigo’ (de Papota )

) Mon Laferte - ‘Otra Noche De Llorar’

Alejandro Sanz - ‘Palmeras En El Jardín’

Karol G - ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ (ganadora)

CA7RIEL & Paco Amoroso - ‘#Tetas’

Liniker - ‘Veludo Marrom’

4. Mejor Nuevo Artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy (ganadora)

Sued Nunes

Ruzzi

5. Mejor Álbum Pop Contemporáneo

Aitana - Cuarto Azul

Elsa y Elmar - Palacio

Joaquina - Al Romper La Burbuja

Elena Rose - En Las Nubes - Con Mis Panas

Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué? (ganador)

6. Mejor Álbum Pop Tradicional

Andrés Cepeda - Bogotá (ganador)

Zoe Gotusso - Cursi

Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir

Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall

Raquel Sofía - Después De Los 30

7. Mejor Canción Pop

Andrés Cepeda - ‘Bogotá’

CA7RIEL & Paco Amoroso - ‘El Día Del Amigo’ (de Papota ) (ganador)

Yami Safdie & Camilo - ‘Querida Yo’

Shakira - ‘Soltera’

Nicole Zignago - ‘Te Quiero’

8. Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Boza, Elena Rose & Sistek - ‘Orión (Sistek Remix)’

Imanbek & Taichu - ‘Ella Quiere Techno’

Ela Minus - ‘QQQQ’ (de DÍA )

) Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin - ‘Rulay En Dubai - (Extended)’

Rawayana Featuring Akapellah - ‘Veneka’ (ganador)

9. Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Alleh, Yorghaki - ‘Capaz (Merengueton)’

Bad Bunny - ‘DtMF’ (de Debí Tirar Más Fotos ) (ganador)

Tokischa Featuring Nathy Peluso - ‘De Maravisha’

W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums - ‘La Plena - W Sound 05’

Jay Wheeler - ‘Roma’

10. Mejor Interpretación Reggaeton

Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido - ‘Baja Pa’ Acá’ (de Cosa Nuestra )

- ‘Baja Pa’ Acá’ (de ) Bad Bunny - ‘Voy A Llevarte Pa PR’ (de Debí Tirar Más Fotos ) (ganador)

Nicky Jam - ‘Dile A Él’ (de Sunshine )

- ‘Dile A Él’ (de ) Lenny Tavárez - ‘Brillar’ (de Brillar )

- ‘Brillar’ (de ) Yandel Featuring Tego Calderón - ‘Reggaeton Malandro’ (de Elyte)

11. Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS (ganador)

Fariana - Underwater

Nicki Nicole - Naiki

Papatinho - MPC (Música Popular Carioca)

Yandel - Elyte

12. Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Big Soto Featuring Eladio Carrion - ‘El Favorito De Mami’ (de Sotorius )

) Trueno - ‘Fresh’ (ganador)

Akapellah Featuring Trueno - ‘Parriba’

J Noa & Vakero - ‘Sudor Y Tinta’ (de Los 5Golpe )

) Arcángel - ‘Thc’

13. Mejor Canción Urbana

Maluma - ‘Cosas Pendientes’

Bad Bunny - ‘DtMF’ (de Debí Tirar Más Fotos ) (ganador)

Trueno Featuring Young Miko - ‘En La City’

Bad Bunny - ‘LA MuDANZA’ (de Debí Tirar Más Fotos )

) Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso - ‘Xq Eres Así’

14. Mejor Álbum de Rock

A.N.I.M.A.L - Legado

Marilina Bertoldi - Luna En Obras (En Vivo)

Eruca Sativa - A TRES DÍAS DE LA TIERRA

Leiva - Gigante

Fito Paez - Novela (ganador)

15. Mejor Canción de Rock

RENEE - ‘La Torre’ (de R ) (ganador)

A.N.I.M.A.L - ‘Legado’

Fito Paez - ‘Sale El Sol’ (de Novela ) (coganador)

Ali Stone - ‘TRNA’ (de A Través Del Espejo )

) Eruca Sativa - ‘VOLARTE’

16. Mejor Álbum de Pop/Rock

Bandalos Chinos - Vándalos

Diamante Eléctrico - Malhablado

Lasso - Malcriado

Dani Martín - El Último Día De Nuestras Vidas

Morat - Ya Es Mañana (ganador)

RENEE - R

17. Mejor Canción de Pop/Rock

Leiva - ‘Ángulo Muerto’

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - ‘Desastres Fabulosos’ (ganador)

Lasso - ‘Lucifer’ (de Malcriado )

) Joaquina - ‘no llames lo mio nuestro’

Debi Nova - ‘Tu Manera De Amar’

Joaquín Sabina - ‘Un último vals’

18. Mejor Álbum de Música Alternativa

Marilina Bertoldi - PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I

CA7RIEL & Paco Amoroso - Papota (ganador)

Judeline - Bodhiria

Latin Mafia - TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA

Rusowsky - DAISY

19. Mejor Canción Alternativa

Bandalos Chinos - ‘El Ritmo’

Judeline - ‘Joropo’ (de Bodhiria )

) Latin Mafia - ‘Siento Que Merezco Más’ (de Siento Que Merezco Más )

) Paloma Morphy - ‘(Sola)’

CA7RIEL & Paco Amoroso - ‘#Tetas’ (ganador)

20. Mejor Álbum de Salsa

José Alberto “El Canario” - Big Swing

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías (ganador)

Issac Delgado - Mira Como Vengo

Los Hermanos Rosario - Infinito Positivo

Gilberto Santa Rosa - Debut Y Segunda Tanda, Vol. II

21. Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Checo Acosta - SON 30

Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella - El Último Baile (ganador)

Karen Lizarazo - De Amor Nadie Se Muere

Los Cumbia Stars - Baila Kolombia

Peter Manjarrés & Luis José Villa - La Jerarquía

22. Mejor Album Merengue/Bachata

Alex Bueno - El Más Completo

Eddy Herrera - Novato Apostador (ganador)

Milly Quezada - Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana

23. Mejor Álbum Tropical Tradicional

Malena Burke & Meme Solis - Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1

Gloria Estefan - Raíces

Orquesta Failde - Caminando Piango Piango

24. Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Mike Bahía - Calidosa

Vicente García - Puñito De Yocahú

Pedrito Martínez - Ilusión Óptica

Alain Pérez - Bingo

Puerto Candelaria - Fiesta Candelaria (ganador)

25. Mejor Canción Tropical

Gilberto Santa Rosa - ‘Ahora O Nunca’ (de Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 )

) Techy Fatule - ‘Cariñito’

Luis Enrique - ‘La Foto’

Fonseca & Rubén Blades - ‘Nunca Me Fui’

Karol G - ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ (ganadora)

Fonseca, Rawayana - ‘Venga Lo Que Venga’

26. Mejor Álbum Cantautor

Alejandro Y Maria Laura - Dos Hemisferios

Valeria Castro - el cuerpo después de todo

Natalia Lafourcade - Cancionera (ganadora)

Vivir Quintana - Cosas Que Sorprenden A La Audiencia

Ale Zéguer - Relatos

27. Mejor Canción Cantautor

Joaquina - ‘aeropuerto’

Camilú - ‘Amarte sin que quieras irte’

Natalia Lafourcade - ‘Cancionera’ (ganadora)

Silvana Estrada - ‘Como Un Pájaro’

Vicente García - ‘Quisqueya’ (de Puñito De Yocahú)

28. Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Pepe Aguilar - Mi Suerte Es Ser Mexicano

Mariachi Reyna De Los Ángeles - Alma De Reyna 30 Aniversario

Christian Nodal - ¿Quién + Como Yo? (ganador)

29. Mejor Álbum de Música Banda

Julión Álvarez y su Norteño Banda - 4218 (ganador)

Luis Ángel “El Flaco” - 25 Aniversario (Deluxe)

Banda Ms De Sergio Lizarraga - Edición Limitada

30. Mejor Álbum de Música Tejana

El Plan - Imperfecto, Vol. 2

Gabriella - Yo No Te Perdí

Grupo Cultura - Reflexiones

Marian y Mariel - El Siguiente Paso (Live Session)

Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) (ganador)

Juan Treviño - 6

31. Mejor Álbum de Música Norteña

El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro

La Energía Norteña - Pasado, Presente, Futuro

Los Tigres Del Norte - La Lotería (ganador)

Alfredo Olivas - “V1V0”

Pesado - Frente A Frente

32. Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Ivan Cornejo - Mirada

DannyLux - Leyenda

Grupo Firme - Evolución

Carín León - Palabra De To’s (Seca) (ganador)

Tito Double P - Incómodo

33. Mejor Canción Regional Mexicana

Grupo Frontera - ‘Hecha Pa’ Mí’

Los Tigres Del Norte - ‘La Lotería’ (ganador)

Fuerza Regida, Grupo Frontera - ‘Me Jalo’ (de Mala Mia )

) Lupita Infante - ‘¿Seguimos o No?’

Carín León, Maluma - ‘Si Tú Me Vieras’ (de Palabra De To’s (Seca) )

) Kakalo, Carín León - ‘Tierra Trágame’

34. Mejor Álbum Instrumental

Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis - Alma En Cuba

Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática - Saga

Yamandu Costa - Ida e Volta

Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán - Havana Meets Harlem

Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv - Y El Canto De Todas (ganador)

35. Mejor Álbum Folclórico

Susana Baca - Conjuros

Kerreke, Daniela Padrón - Joropango (ganador)

Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú - Lentamente

Julieta Rada - Candombe

Voces Del Bullerengue - #Anonimas&Resilientes

36. Mejor Álbum de Tango

José Colángelo - Colángelo... Tango

Orquesta Típica Daniel Ruggiero - Piazzolla Para Orquesta Típica

Giovanni Parra Quinteto - Milonguín

Richard Scofano, Alfredo Minetti - Shin-Urayasu

Sexteto Fantasma - La Inevitable Tentación De Ir A Contramano

Tanghetto - En Vivo 20 Años (ganador)

37. Mejor Álbum de Música Flamenca

Andrés Barrios - KM.0

Las Migas - Flamencas (ganador)

Kiki Morente - Azabache

Ángeles Toledano - Sangre Sucia

38. Mejor Canción de Raíces

Luis Enrique, C4 Trío - ‘Aguacero’ (ganador)

Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar - ‘Como Quisiera Quererte’

Natalia Lafourcade - ‘El Palomo y La Negra’

Anita Vergara, Tato Marenco - ‘Ella’

Monsieur Periné Featuring Bejuco - ‘Jardín del Paraíso’

Bad Bunny - ‘Lo Que Le Pasó A Hawaii’ (de Debí Tirar Más Fotos)

39. Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Hamilton De Holanda - Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC (ganador)

Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band - La Fleur De Cayenne

Iván Melon Lewis Trio - Luces y Sombras

Chucho Valdés, Royal Quartet - Cuba And Beyond (coganador)

Miguel Zenón - Golden City

40. Mejor Álbum Cristiano (En Español)

Marco Barrientos - Exaltado

Christine D’Clario - La Novia

(Israel & New Breed) - Coritos Vol. 1

Marcos Vidal - Aquí Estamos

Marcos Witt - Legado (ganador)

41. Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

Ton Carfi - Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)

Paloma Possi - Razão Da Esperança

Resgate - Onde Guardamos As Flores?

Eli Soares - Memóri4s (Ao Vivo) (ganador)

Julliany Souza - A Maior Honra

42. Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

Carol Biazin - No Escuro, Quem É Você?

Janeiro - Fugacidade

Liniker - Caju

Julia Mestre - Maravilhosamente Bem

Marina Sena - Coisas Naturais

43. Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

Baianasystem - O Mundo Dá Voltas (ganador)

Maria Beraldo - Colinho

Tó Brandileone - Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas

Djonga - Quanto Mais Eu Como, Más Fome Eu Sinto!

Jadsa - Big Buraco

44. Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

BK’ & Evinha - ‘Só Quero Ver’ (de Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer )

) Djonga Featuring Milton Nascimento - ‘Demoro A Dormir’ (de Quanto Mais Eu Como Mais Fome Eu Sinto! )

) Liniker - ‘Caju’ (de Caju ) (ganador)

Mc Hariel & Gilberto Gil - ‘A Dança (Ao Vivo)’

Mc Tuto Featuring Dj Glenner - ‘Barbie’

45. Mejor Álbum de Samba/Pagode

Alcione - Alcione

Marcelo D2 - Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci

Mart’nália - Pagode Da Mart’nália

Zeca Pagodinho - Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)

Sorriso Maroto - Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) (ganador)

46. Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña

5 A Seco - Sentido

Luedji Luna - Um Mar Pra Cada Um (ganador)

Dora Morelenbaum - Pique

Rachel Reis - Divina Casca

Rubel - Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?

47. Mejor Álbum de Música Sertaneja

Ana Castela - Let’s Go Rodeo

Chitãozinho & Xororó - José & Durval (ganador)

Léo Foguete - Obrigado Deus

Lauana Prado - Transcende (Ao Vivo / Deluxe)

Tierry - Do Velho Testamento

48. Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Joyce Alane - Casa Coração

Camané - Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco

Natascha Falcão - Universo De Paixão

Fitti - Transespacial

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê - Dominguinho (ganador)

49. Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Julia Mestre - ‘Maravilhosamente Bem’ (de Maravilhosamente Bem )

) Marina Sena - ‘Ouro De Tolo’ (de Coisas Naturais )

) Zé Ibarra - ‘Transe’

Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon - ‘Um Vento Passou (Para Paul Simon)’ (de Milton + Esperanza )

) Liniker - ‘Veludo Marrom’ (de Caju) (ganador)

50. Mejor Álbum de Música Infantil

(Canticuentos, Coro de Ríogrande) - Los Nuevos Canticuentos (ganador)

Antonio Caramelo, Malibu - Aventuras De Caramelo

Palavra Cantada - Cenas Infantis

Luis Pescetti, Juan Quintero - Buscapié

Rita Rosa - Jirafas

51. Mejor Álbum de Música Clásica

Ausiàs Parejo - Brouwer, Erena & Others: Guitar Works

María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor - Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina

Isabel Dobarro - Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World

São Paulo Chamber Soloists - Radamés

Susana Gómez Vázquez - Sisters Of The Moon

52. Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

Giovanni Piacentini - ‘Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag’ (de El Llanto De La Guitarra )

) Marvin Camacho - ‘I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana’ (de Suite De La Verde Vida Para Viola Y Orquesta Sinfónica... )

) Gabriela Ortiz - ‘Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable,’ (de Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina)

53. Mejor Música para Medios Visuales (Artista y Compositor)

Pedro Osuna - Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)

Camilo Sanabria - Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix)

Federico Jusid - El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix)

Cabra - In The Summers

Gustavo Santaolalla - Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix)

54. Mejor Arreglo (Arreglista y Artista)

Rafael Beck & Felipe Montanaro - ‘Sapato Velho’

Cheche Alara (Arr.) - ‘Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas)’ (David Bisbal)

Edy Lan (Arr.) - ‘Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica’ (Brava Featuring Yaneth Sandoval) (de Brava )

) Joachim Horsley (Arr.) - ‘Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres’ (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends) (de Afro Bach )

) Cesar Orozco (Arr.) - ‘Camaleón’ (Cesar Orozco & Son Ahead)

Cassio Vianna (Arr.) - ‘Flight 962’ (Cassio Vianna Jazz Orchestra) (de Vida)

55. Mejor Diseño de Empaque (Álbum y Directores de Arte)

Cuarto Azul - Aitana, Christian Molina, Miguel Torán & Isabel Vicente

- Aitana, Christian Molina, Miguel Torán & Isabel Vicente Cuba And Beyond - Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel (Chucho Valdés, Royal Quartet)

- Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel (Chucho Valdés, Royal Quartet) Gigante - Boa Mistura (Leiva)

- Boa Mistura (Leiva) Masters Of Our Roots - Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel (Albita & Chucho Valdés)

- Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel (Albita & Chucho Valdés) Por Esas Trenzas - Daniela Tomas & Miguel Tomas (Lourdes Carhuas)

56. Compositor del Año (Destacando solo el Compositor)

Edgar Barrera

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

57. Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum (Álbum y Artista)

Bodhiria - Judeline

- Judeline Caju - Liniker

- Liniker Cancionera - Natalia Lafourcade

- Natalia Lafourcade Enquanto Os Distraídos Amam - Pedro Emílio

- Pedro Emílio Love Cole Porter - Antonio Adolfo

58. Productor del Año (Destacando solo el Productor)

Rafa Arcaute, Federico Vindver

Edgar Barrera

Nico Cotton

Andres Torres, Mauricio Rengifo

Matheus Stiirmer

59. Mejor Video Musical Versión Corta (Artista y Título)

Bad Bunny - ‘EL CLúB’

BK’ - ‘Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre)’

CA7RIEL & Paco Amoroso - ‘#Tetas’

Vera GRV - ‘Cura Pa Mi Alma’

Guitarricadelafuente - ‘Full Time Papi’

60. Mejor Video Musical Versión Larga (Artista y Título/Álbum)