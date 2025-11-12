Corona Capital 2025: Artistas por día, horarios, boletos y todo lo que debes saber del festival

Estos son los detalles del Corona Capital 2025 tales como el cartel, horarios por día, cómo llegar y más. (Foto: IAGemini/Cuartoscuro/Coronacapital)

En el horizonte se asoma la edición 2025 del Corona Capital con grupos como Foo Fighters (dirigidos por Dave Grohl), Chapell Roan y Linkin Park como headliners de los tres días del festival en la Ciudad de México.

El Corona Capital tiene como sede el Autódromo Hermanos Rodríguez y se lleva a cabo los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre, estos son los detalles del evento.

El Corona Capital 2025 se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuáles son los artistas y horarios por día en el Corona Capital 2025?

Uno de los aspectos más esperados del Corona Capital 2025 es la división de artistas por día y los horarios en los que se presenta cada uno de ellos.

¿Qué grupos se presentan el primer día del Corona Capital 2025?

El viernes 14 de noviembre el festival de música tiene a grupos de rock en inglés de los 90 como 4 Non Blondes con el clásico ‘Whats’Up?’ y otros más con un nombre legendario en la historia de la música como Foo Fighters.

¿Qué artistas se presentan el sábado 15 de noviembre en el Corona Capital 2025?

El segundo día de la actual edición del Corona Capital tiene a dos artistas que se empalman (lo que generó quejas en redes sociales) y se trató de Aurora y Marina.

Otros grupos que se presentan el sábado 15 de noviembre son Chapell Roan, Vampire Weekend y Damiano David, vocalista de Maneskin.

¿Qué artistas están en el último día del Corona Capital 2025?

El cierre del Corona Capital 2025 está a cargo de Linkin Park con su nueva vocalista Emily Armstrong, además está Weezer, quien interpretó el cover de ‘Take on me’ para la película Bob Esponja: Un héroe fuera del agua.

Recuerda que los productos, bebidas y platillos que compres dentro del festival de música se adquieren por medio de la pulsera que debes cargar en alguno de los stands.

¿Todavía hay boletos para el Corona Capital 2025?

Todavía hay boletos disponibles para el Corona Capital 2025, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a dos días del comienzo del festival de música en la CDMX.

El abono general (es decir para tener acceso los 3 días) se encuentra en la Fase 2 que tiene un costo de $5,260 MXN más cargos por servicio.

Entre las opciones hay abonos generales para dos días o por un solo día individual, los boletos del festival se adquieren en la plataforma Ticketmaster y son los siguientes:

Abono viernes + sábado fase única: $3,860 MXN

Abono sábado + domingo general fase única: $3,860 MXN

Individual viernes general fase 2: $2,760 MXN

Individual sábado general fase 2: $2,760 MXN

Individual domingo general fase 2: $2,760

En ninguno de los costos señalados contiene el cargo por servicio implementado por su compra en línea.

¿Cómo llegar al Corona Capital 2025?

Las rutas para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público son variadas, pero depende de la puerta de acceso para determinar cuál te conviene más.

En metro las estaciones más cercanas son Velódromo,Ciudad Deportiva y Puebla, todas dentro de la Línea 9 del Metro de la CDMX.

En el caso del Metrobús, las estaciones más cercanas son Upiicsa y El Rodeo, ambas de la Línea 2.

Si llegas en auto, el estacionamiento general está en Puerta 15 y la dirección del inmueble es la siguiente: Viaducto Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco.

¿Qué objetos están permitidos y cuáles no para el Corona Capital 2025?

Existe un listado de objetos permitidos y no permitidos para acceder al Autódromo Hermanos Rodríguez y son los siguientes:

Objetos permitidos

Lentes de sol

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Toallas y tampones en empaque individual

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser

Maquillaje en polvo

Sombreros y gorras

Gel antibacterial (máximo 100 mililitros)

Camaras no profesionales

Bandera sin asta

Bloqueador solar (máximo 100 mililitros)

Objetos no permitidos