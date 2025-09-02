Keane y Foo Fighters: Corona Capital Sessions 2025 anuncia line up en Guadalajara, Mérida y Monterrey

Keane está en el cartel del Corona Capital Sessions.

El Corona Capital Sessions 2025 al fin anunció los carteles para sus ediciones en Mérida, Guadalajara y Monterrey.

Con motivo de los 100 años de la cerveza Corona, el festival expande su experiencia con el formato Corona Capital Sessions, las cuales funcionan como mini festivales de un día, donde se presentan tres reconocidos artistas internacionales en cada sede.

“¡¡¡México!!! No podemos quedarnos fuera... nos vemos en noviembre en el Corona Capital Sessions en Mérida (¡prometimos volver!) y Guadalajara", escribió la banda Keane en Facebook esta mañana.

Si quieres conocer las fechas, sedes, cartel confirmado y detalles de boletos del Corona Capital Sessions 2025, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte esta fiesta musical.

Fechas y sedes del Corona Capital Sessions 2025

El festival llega a distintas ciudades de México en noviembre:

Guadalajara – 6 de noviembre de 2025, Estadio 3 de Marzo.

– 6 de noviembre de 2025, Estadio 3 de Marzo. Mérida – 8 de noviembre de 2025, Estadio Carlos Iturralde.

– 8 de noviembre de 2025, Estadio Carlos Iturralde. Monterrey – 12 de noviembre de 2025, Estadio Banorte.

Cartel del Corona Capital Sessions 2025: Artistas confirmados

La edición 2025 contará con un lineup de primer nivel con bandas que han marcado la historia del rock y la música alternativa:

Guadalajara : Keane, Phoenix y The Kooks.

: Keane, Phoenix y The Kooks. Mérida : Keane, Phoenix y Passion Pit.

: Keane, Phoenix y Passion Pit. Monterrey: Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth.

¿Cuándo es la preventa y venta general para el Corona Capital Sessions 2025?

La preventa y venta general de boletos ya tiene fechas confirmadas para las tres ciudades.

Preventa Banamex: 5 de septiembre de 2025 de las 14:00 a las 23:59 horas, con opción de tres meses sin intereses.

Venta general: 6 de septiembre de 2025, desde las 14:00 horas.

¿Dónde comprar boletos del Corona Capital Sessions 2025?

Las entradas están disponibles a través de a través de Ticketmaster y Eticket en los siguientes enlaces:

¿Cuánto cuestan los boletos del Corona Capital Sessions 2025?

Por ahora, solo se han revelado los precios de la edición en Mérida, donde hay dos tipos de entradas.